Slobodu sme vybojovali spoločne, zhodli sa lídri parlamentov V4

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Praha/Bratislava 18. novembra (TASR) - Predsedovia parlamentov Vyšehradskej štvorky (V4) sa zhodli na tom, že krajiny tejto skupiny aj napriek vzájomnej izolácii boj za slobodu v roku 1989 dosiahli spoločne. Aj dnes je podľa nich vyšehradský región odsúdený bojovať s podobnými výzvami – a to bojovať za rovnoprávnosť v rámci EÚ. Po skončení stretnutia tohto zoskupenia v Prahe pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie to povedal v pondelok predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).povedal šéf slovenského parlamentu.V súvislosti s nedeľným (17. 11.) programom v českej metropole uviedol, že bola pre neho česť byť po 30 rokoch opäť na Václavskom námestí a zapáliť sviečku pri pamätníku 17. novembra na Národnej triede. Je podľa neho dôležité si pripomínať obdobie 1948 - 1989, ktoré bolo v područí komunistickej ideológie. Taktiež zdôraznil, že by sa chcel v súvislosti s udalosťami z roku 1989 pokloniť Václavovi Havlovi a Alexandrovi Dubčekovi.V kontexte pondelkovej konferencie zoskupenia Danko uviedol, že krajiny V4 sú odsúdené už stáročia žiť ako národy vedľa seba a spoločne bojovať s tými istými výzvami.povedal.Podľa Danka je potrebné hovoriť o reforme EÚ, čo bolo podľa neho takisto témou spoločného rokovania partnerov v pražskom Valdštejnskom paláci, sídle českého Senátu, spolu s rozšírením Únie o krajiny západného Balkánu. Je potrebné viesť dialóg s takzvanýmiÚnie, aby sa nových členov nebáli, ale ich, dodal.Ešte pred stretnutím sa Danko spolu so svojimi kolegami z V4 zúčastnil v nedeľu na otvorení výstavy Nežná revolúcia a multimediálnej expozícii Momenty 20. storočia v Národnom múzeu v Prahe. Šéf slovenského parlamentu následne v českej metropole položil kytice, zapálil sviečku pri pamätníku 17. novembra na Národnej triede a zúčastnil sa na slávnostnom koncerte v Divadle Hybernia.Štátnici si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorej dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Prológom k revolúcii boli študentské demonštrácie, ktoré sa konali 16. novembra v Bratislave a 17. novembra v Prahe.Od roku 2001 sa 17. november na Slovensku pripomína ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu.Česko prebralo ročné predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke od Slovenska. Potrvá do 30. júna 2020.(osobitná spravodajkyňa TASR Daniela Martinčeková)