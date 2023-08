Slogan „My vás mafii nepredáme“ dostalo OĽaNO z bilbordov a tričiek už aj na hlasovacie lístky. Ako je to možné?

Grafický znak na hlasovacom lístku

Skúmanie obsahu loga





Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, deň konania volieb, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko kandidáta, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa na hlasovacom lístku tiež.





23.8.2023 (SITA.sk) - OĽaNO a priatelia dostali svoj predvolebný sloganz bilbordov a tričiek aj do zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Národnej rady SR, ktorý bude doručovaný do všetkých domácností.Uvedený je pri logách politických strán, ktoré tvoria spolu s OĽaNO a priatelia koalíciu. Ministerstvo vnútra pre agentúru SITA potvrdilo, že slogan bude v rovnakej grafickej podobe aj na hlasovacom lístku pre parlamentné voľby.„Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj na hlasovacom lístku,“ uviedlo ministerstvo vnútra s vysvetlením, že zákon nešpecifikuje grafické znaky ani logo politickej strany.Ministerstvo podľa jeho tlačového odboru ani nie je oprávnené skúmať obsah loga alebo grafického znaku strany. Zaoberalo by sa tým iba v prípade, že by uverejnením obsahu loga, resp. znaku, mohol byť spáchaný trestný čin. Ďalšie kandidujúce strany dodali do zoznamu kandidátov len svoje štandardné logá, bez ďalších sloganov alebo odkazov.