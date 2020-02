Slosiarik pri ankete OĽaNO neočakáva nárast voličov, podľa Marušiaka ide len o marketing

Ľudia by mali prispieť do vládneho programu

O stabilnej vláde nesmie rozhodnúť anketa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Za marketing a snahu ako sa odlíšiť od ostatných opozičných strán označil politológ Juraj Marušiak anketu, ktorú cez víkend ohlásil šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.Sociológ Martin Slosiarik je skôr skeptický a neočakáva, že táto aktivita prinesie OĽaNO veľa nových voličov. Predmetom ankety má byť niekoľko desiatok tém z rôznych oblastí, o ktorých ľudia rozhodnú hlasovaním na internete. OĽaNO chce, aby sa sami ľudia takýmto spôsobom podieľali na obsahu vládneho programu.Politológ Marušiak predpokladá, že Matovič v ankete nepríde s otázkami, ktoré by rozhádali opozíciu, ale s nekonfliktnými témami. „Možno má ambíciu svojou rétorikou a gestami získať časť voličov Mariana Kotlebu. Niektoré otázky obsahujú aj sociálne prvky a možno chce oslovovať voličov Smeru . Neviem si však veľmi predstaviť, že by pri tej animozite medzi obidvomi stranami prešiel volič Smeru len tak ľahko k OĽaNO,“ zhodnotil Marušiak.Sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus považuje Matovičovu anketu za formu ako zaujať publikum. „Som skôr skeptický, že to bude mať v konečnom dôsledku nejaký výrazný efekt na oslovenie nových voličov. Hlavne z toho dôvodu, že vidíme reakciu potenciálnych koaličných partnerov. Tie pohľady sú veľmi rôzne. Osobne teda neočakávam, že toto mu prinesie veľa voličov,“ povedal sociológ.OĽaNO mieni tento týždeň spustiť hlasovanie ľudí na internete. Majú sa napríklad vyjadriť, či súhlasia s hmotnou zodpovednosťou politikov alebo s príspevkom 200 eur pre tehotné ženy od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu.Návrhy prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov majú byť súčasťou vládneho programu a podmienkou pre vstup do vlády. Koalícia PS/Spolu sa už vyjadrila, že je neprijateľné dávať ultimáta a že o stabilnej vláde nesmie rozhodovať internetová anketa.Politológ Marušiak zdôraznil, že viaceré strany budú musieť ihneď po voľbách 29. februára prehodnotiť niektoré svoje podmienky, ak chcú, aby vznikla vládna koalícia. „Otázka preto je, či Matovičovi vôbec záleží na tom, aby bol vo vláde alebo či chce zostať večne v opozícii. Druhá vec je, ako môže garantovať stabilitu vlády, keď spravidla nie je schopný garantovať ani len jednotu svojho poslaneckého klubu,“ uzavrel politológ.