Slota vracia úder, úradník Naď podľa neho klame o ukradnutých komponentoch zo systému Patriot a vyrába sci-fi

23.7.2022 (Webnoviny.sk) - Zámerom ministra obrany Jaroslava Naďa OĽaNO ) je zmeniť informácie o ukradnutých komponentoch v očiach Slovákov na sci-fi scenár či absurditu.Šéf rezortu obrany podľa predsedu strany Domov - národná strana Pavla Slotu zavádza a klame. Informoval o tom Slota v tlačovej správe.„Chcem poukázať na protichodnú reakciu úradníka Naďa, keď na jednej strane tvrdí, že vojenský materiál, nachádzajúci sa na vraj prísnej stráženom vojenskom letisku Sliač, je neodcudziteľný a prísne strážený a na strane druhej v tej istej myšlienkovej konštrukcii priznáva, že armáde Slovenskej republiky niekto ukradol tri vojenské kontajnery, o ktorých skutočnom obsahu sa verejnosť možno nikdy nedozvie pravdu. A presne toto považujem za ďalší dôkaz toho, že úradník Naď znova a opakovane zavádza a klame," uvádza Slota.Udalosti mal Naď podľa Slotu prezentovať tak, že si viaceré skutočnosti vymyslel. „Je nutné povedať, že ja som nikde nezverejnil informáciu, že predmetná raketa bola nabitá v batérii a odtiaľ ju vraj niekto vytiahol, ako to vo svojej reakcii komunikovala táto osoba. Týmto jeho krokom došlo k skresleniu toho, čo som prezentoval ja," dodal Slota.Celú záležitosť v súvislosti s krádežou komponentov zo základne Sliač sa bude snažiť ministerstvo obrany podľa Slotu ututlať.Podľa Slotu sa údajne záhadne stratilo navádzacie zariadenie z rakety pre Patriot a túto informáciu získal z anonymného zdroja blízkeho armáde SR.„Pomocou nákladného auta s rukou preložili raketu cez oplotenie základne, vymontovali kritické súčiastky a zdrhli. Pravdepodobne však táto správa ostane oficiálne nepotvrdená, pretože Ministerstvo obrany SR sa celú túto blamáž bude snažiť ututlať," uviedol Slota na sociálnej sieti.Naď tieto vyjadrenia dementoval. „Batérie systému Patriot sú strážené určite lepšie ako rodinný trezor mladého Slotu, aj keď všetci vieme, že tam je určite kadečo. Nie je ani fyzicky možné, aby niekto len tak prišiel a vzal z nich čo i len jednu skrutku, nie to ešte podstatný komponent. Pán Slota si Sliač asi pomýlil s mestom Žilina za úradovania jeho otca," napísal Naď na sociálnej sieti.Minister vysvetlil, že správa Pavla Slotu je hoax a vysvetlil, čo presne sa udialo. „Realita je taká, že z areálu civilných železníc mimo letiska Sliač boli odcudzené tri klasické vojenské kontajnery s lešením, rebríkmi a podobným stavebným materiálom, ktorý sa používa podľa potreby pri výstavbe na letisku Sliač. Ešte v ten deň, keď bola krádež ohlásená, bol páchateľ za vynikajúcej spolupráce štátnej a vojenskej polície vypátraný a materiál bol komplet vrátený naspäť. Bodka. Bublina spľasla, ostal iba zosmiešnený hoaxer a klamár," podčiarkol.Polícia na svojej stránke taktiež potvrdila, že ide o hoax zo strany predsedu Domov - Národná strana. „Absolútne rozumieme tomu, že niektoré osoby by boli veľmi radi, ak by došlo k poškodeniu záujmov bezpečnosti Slovenskej republiky, ale zatiaľ tieto ich cynické predstavy zostávajú v rovine sna,"