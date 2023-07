Slová ministra Šimka o návrate do doby Kaliňáka vzbudili v Matovičovi hrôzu (video)

Kontrola politickej moci

Zneužívaná polícia

4.7.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra Ivan Šimko by mal vysvetliť svoj status na sociálnej sieti, v ktorom konštatuje, že polícia patrí pod kontrolu politiky. Vyzval ho k tomu v utorok jeho predchodca Roman Mikulec a líder hnutia OĽaNO a priatelia Dvojici poslancom sa konkrétne nepáčila časť v ktorej minister napísal „Nie priatelia. Žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú. Patria pod kontrolu politiky".Podľa ministra musí byť donucovacia moc štátu pod účinnou kontrolou politickej moci. Ak si politická moc prestane plniť danú úlohu, strach z polície môže byť podľa ministra nakoniec väčší ako z kriminálnikov. „Naozaj sa pýtam pána ministra Šimka, či zaspal pred dvadsiatimi rokmi," povedal v tejto súvislosti Mikulec.Zároveň spomenul viaceré prípady zneužívania bezpečnostných zložiek politikmi, ktoré podľa neho vyústili napríklad do únosu Michala Kováča ml ., vraždy Róberta Remiáša alebo vraždy Jána Kuciaka. Rozviazanie rúk polícii za posledné roky podľa Mikulca na druhej strane aj zvýšilo jej dôveryhodnosť.„A tento status pána ministra vnútra nám teraz hovorí, že polícia sa má vrátiť do rúk politikov. Že sa má vrátiť do čias, keď politici rozhodovali nechutným spôsobom o tom, ako má byť polícia zneužívaná?" spýtal sa Mikulec.Matovič v tejto súvislosti povedal, že slová ministra v ňom vzbudzujú hrôzu. „Priamo minister vnútra hovorí, že sa máme vrátiť do doby Roberta Kaliňáka, lebo presne toto tvrdil Robert Kaliňák," povedal Matovič s tým, že súdny človek takéto niečo nemôže povedať.„Policajti sa majú vrátiť pod vplyv politiky a my sa máme starať len o to, aby tí politici boli dobrí. Však to sú hlúposti," vyhlásil Matovič. Doplnil, že minister vnútra dĺži verejnosti vysvetlenie.