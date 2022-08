Slováci absolvovali na MSJ v Kanade prvý tréning, podľa trénera Feneša budú Nemci aj Švajčiari húževnatí

Nemci aj Švajčiari budú húževnatí

Slováci sa na šampionát tešia

4.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má za sebou prvý tréning v dejisku majstrovstiev sveta juniorov, na ktorom chýbali Ľubomír Kupčo, Oliver Stümpel , Viliam Kmec a asistent trénera Martin Štrbák Všetkým totiž meškala batožina, ktorá počas dlhej a problémovej cesty zo Slovenska zostala v nemeckom Frankfurte. Slováci odohrajú pred začiatkom turnaja v kanadskom Edmontone dva prípravné zápasy - vo štvrtok proti Nemcom a v piatok proti Švajčiarom."Od súperov očakávame najmä veľa korčuľovania, čiže prejav, ktorým sa proti nám prezentujú dlhodobo. Nemci aj Švajčiari budú húževnatí, tak ich poznáme. Budú to kvalitné previerky," povedal tréner slovenskej dvadsiatky Ivan Feneš pre Slovenský zväz ľadového hokeja . Momentálne má k dispozícii 27 hráčov, ale do záverečnej nominácie na šampionát sa ich dostane 25."Keďže cesta bola náročná, chceli sme, aby sa chlapci dostatočne rozhýbali. Tréning padol vhod. Najbližšie dni budú mať veľmi rýchly spád. Prejsť sme si chceli viacero vecí. Veľmi ma teší, že priebeh tréningu sprevádzala pozitívna nálada. Chalani sa tešia na šampionát. Pevne verím, že ďalej pôjde všetko hladko a nikto nám z kádra nevypadne," doplnil Feneš na margo úvodného tréningu so svojimi zverencami, ktorý trval viac ako hodinu.K tímu sa pripojil aj 20-ročný brankár Šimon Latkóczy , ktorý absolvoval kemp vo svojom klube z univerzitnej súťaže NCAA."Mužstvo začalo s letnou prípravou už 5. júla, no ja som dostal výnimku, aby som mohol absolvovať prvý týždeň reprezentačného kempu v Poprade. Po ňom som odletel do USA a pred odletom do Edmontonu som absolvoval ďalšiu fázu s tímom. Zabýval som sa, vybavil si všetky administratívne záležitosti. Bolo to dobré rozhodnutie vzhľadom na skutočnosť, že po šampionáte sa mi začínajú školské povinnosti. Teraz sme však v dejisku MS. Máme k dispozícii kvalitný tím, najlepší možný vzhľadom na všetky aktuálne okolnosti. Na šampionát sa veľmi tešíme," skonštatoval Latkóczy.Slováci odštartujú svetový šampionát hráčov do 20 rokov v Edmontone v utorok 9. augusta o 20.00 h SELČ zápasom proti českým rovesníkom. V základnej A-skupine si zmerajú sily aj s domácimi Kanaďanmi, Lotyšmi a Fínmi.Juniorský svetový šampionát sa uskutoční v netradičnom letnom termíne. Vždy sa koná na prelome rokov a 26. decembra 2021 sa aj začal v Kanade, no po pár dňoch ho zrušili pre výskyt prípadov ochorenia COVID-19. Augustový termín (9.-20.8.) je teda náhradou za zrušený turnaj spred pol roka.