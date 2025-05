Slováci bojovali proti nacistom po celom svete a spoza oceánu pomáhali aj finančne

Vyzbierali desiatky miliónov dolárov

Nemci kapitulovali už 7. mája





Druhá svetová vojna sa začala 1. septembra 1939 útokom Nemecka na Poľsko. K Hitlerovmu Nemecku sa pridalo Taliansko a neskôr aj Japonsko. Proti takzvanej Osi sa združili spojenci - Veľká Británia, Francúzsko, Sovietsky zväz, USA a ďalšie krajiny. Odhaduje sa, že v 2. svetovej vojne zahynulo viac ako 50 miliónov ľudí, podľa niektorých zdrojov dokonca viac ako 70 miliónov ľudí. Milióny ľudí utrpeli zranenia a materiálne škody boli nevyčísliteľné. Príčinou vzniku vojnového konfliktu, počas ktorého sa bojovalo v Európe, Ázii i Afrike a do bojov sa zapojili aj občania Spojených štátov amerických, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších krajín, boli podľa historikov predovšetkým dôsledky Versaillskej zmluvy, uzatvorenej po I. svetovej vojne, hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov a nástup nacizmu v Nemecku.





8.5.2025 (SITA.sk) - Pri výročí ukončenia 2. svetovej vojny v Európe si nepripomíname len ľudí, ktorí oslobodzovali územie Slovenska, ale aj Slovákov, ktorí pomáhali poraziť nacistov a ich spojencov po celom svete. V súvislosti s 80. výročím konca vojny to pre agentúru SITA uviedla historička z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied „Slováci bojovali na strane víťazov na všetkých frontoch - v ZSSR, na plážach Normandie aj v Pacifiku. Napríklad podľa dobových údajov od krajanských komunít ich bolo v americkej armáde viac ako 50 000,“ povedala s tým, že americkí Slováci sa podieľali aj na ďalších aktivitách odboja.„V tamojšej krajanskej komunite sa napríklad vyzbieralo vyše 40 miliónov dolárov na vojnové úpisy. Z nich sa financovali lietadlá, lode a nemocnice, ktoré mohli krajania sami pomenovať. Vojenský materiál tak napríklad cez oceán prevážala nákladná loď M. R. Stefanik, letectvo posilnili bombardéry „Slovaks in Wisconsin“, „Slovaks in New York State“ a ďalšie, raneným pomáhali aj poľné nemocnice a sanitky nazvané podľa slovenských osobností alebo spolkov,“ vysvetlila Zavacká.Historička tiež dodala, že z hľadiska medzinárodného práva trvala existencia Československa neprerušene od roku 1918 do roku 1992 a dnešná Slovenská republika je dedičkou štátu, ktorý mal počas vojny vládu v Londýne a bol vo vojne proti nacizmu od samého počiatku. Oslavy nášho víťazstva v 2. svetovej vojne sú teda podľa nej nespochybniteľné.Európa si vo štvrtok 8. mája pripomína 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, 8. mája 1945 podpísali dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka, druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila.Keďže v čase, keď dokument vstúpil do platnosti, bol v Moskve pre časový posun už nasledujúci deň, v Rusku a niektorých postsovietskych štátoch si koniec bojov na európskom kontinente pripomínajú 9. mája. Bezpodmienečnú kapituláciu pritom nemecká branná moc podpísala už 7. mája 1945 vo francúzskom Remeši. Sovietsky zväz však následne tvrdil, že jeho zástupca na akte nemal potrebné právomoci, preto trval na opakovaní.