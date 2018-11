Slováci boli v spájaní výrobných firiem a inovátorov najúspešnejší

Biom_výroba rozložiteľného plastu_autor_Lousy Auber pre Freunde von Freu Foto: Centire s.r.o. Foto: Centire s.r.o.

Foto: openmaker Foto: openmaker

Biokultivator Prototyp 1.21 Foto: Centire s.r.o. Foto: Centire s.r.o.

Clay-next_keramické bezdrôtové nabíjačky Foto: Centire s.r.o. Foto: Centire s.r.o.

Eco-social innovation: spracovanie textilného odpadu Foto: Centire s.r.o. Foto: Centire s.r.o.

Foto: Centire s.r.o. Foto: Centire s.r.o.

Foto: Centire s.r.o. Foto: Centire s.r.o.

Centire s.r.o.

Viac ako 20 rokov poskytujeme poradenstvo a podporu na Slovensku. Zameriavame sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a sociálnu inováciu.



Našou úlohou je prinášať inovatívne myšlienky a realizovať zmysluplné riešenia do praxe. Snažíme sa nájsť riešenia aj v oblastiach, kde to nie je ľahké, a pomôcť našim klientom v pokroku. Náš prístup je založený na zmysluplnej spolupráci, vzájomnej dôvere a zodpovednosti; zaobchádzame s našimi klientmi ako s našimi partnermi.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (OTS) - Spoločnosť Centire s.r.o., ktorá pomáha talentovaným Slovákom s premenou snov a vízií na skutočnosť, sa stala najaktívnejším partnerom v rámci projektu OpenMaker financovaného z najprestížnejšieho programu EÚ Horizont 2020. OpenMaker podporuje inovácie etablovaných slovenských firiem a jeho cieľom je spájať výrobné podniky s inovátormi.Zo všetkých prihlásených projektov bolo vybraných 10, z ktorých medzinárodná porota vybrala päticu víťazných.. Ide o projekty na výrobu obnoviteľného kompostovateľného materiálu namiesto ropných plastov, úžitkovej keramiky vyrobenej 3D tlačou, bio-kultivátora, pasívnej navigácie pre turistické chodníky a premeny starého oblečenia na nové výrobky so sociálnym prvkom.Projekt OpenMarker bol realizovaný na Slovensku, v Taliansku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Práve slovenský akcelerátor bol zo všetkých krajín najúspešnejší, a to v počte účastníkov na podujatiach, podaných projektov do akcelerátora či počte registrácií na digitálnej platforme. Výskumným zadaním projektu bolo vymyslieť a pilotne otestovať spôsob, ako by malo spolu fungovať efektívne spojenie výrobných firiem a inovátorov. „,“ hovorí, senior konzultant zo spoločnosti Centire s.r.o., ktorá zodpovedala za slovenskú časť projektu a aktuálne je jediný akcelerátor fungujúci na Slovensku.V rámci konferencie Priemysel otvorený inováciám tak budú, okrem iného, predstavené všetky európske víťazné projekty. Prvý ročník konferencie oslávi lídrov v inováciách, predstaví trendy v rámci Priemyslu 4.0 a odprezentuje aktivity Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR v tejto oblasti. „,“ dodávaNa konferencii vystúpi viacero odborníkov a zaujímavých spíkrov z oblasti hospodárstva a inovácií ako napríklad Zoe Romano, ktorá je zakladateľkou projektu WeMake a Openwear, konzultant LAMA Agency Dario Marmo, riaditeľ technologického centra Adient Dušan Valient, generálny riaditeľ Matador Industries Branislav Poliak, Martina Le Gall Maláková, prezidentka Priemyselného inovačného klastra, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Miriam Letašiová a mnohí ďalší.