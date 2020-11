Slováci budú môcť beztrestne odovzdať nelegálne držané zbrane, poslanci schválili amnestiu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2020 - Štvrté kolo zbraňovej amnestie schválila Národná rada SR (NR SR) na obdobie od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021. Beztrestné odovzdanie nelegálne držaných zbraní a streliva je možné na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru (PZ), ktorý o prevzatí vystaví potvrdenie. V tlačovej správe o tom informovala Marta Fabianová z kancelárie ministra vnútra SR.Ako ďalej priblížila, odovzdané strelné zbrane a strelivo bude skúmať Kriminalistický a expertízny ústav PZ. Občania budú mať možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. „Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive,“ spresnila Fabianová.Zbraň bude prevzatá do úschovy od každého občana bez ohľadu na to, či sa na neho vzťahujú výnimky z uznesenia vlády o zákaze vykázania.