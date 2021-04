Slováci budú potrebovať pri ceste do Portugalska negatívny PCR test, nemusia ísť však do karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.4.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 19. apríla platí pri cestách do Portugalska zo Slovenskej republiky povinnosť preukázať sa negatívnym RT-PCR testom , nie starším ako 72 hodín, bez povinnosti nástupu do 14-dňovej izolácie. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie zároveň upozorňuje, že certifikát o vykonanom teste musí jasne uvádzať „RT-PCR (nie „PCR"), ktorým sa cestujúca osoba musí preukázať už pri nástupe na let. Cestujúci sú zároveň pred odletom povinní vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card.