Slováci budú zajtra fandiť Nemcom

Na snímke v popredí Matej Paták (Slovensko) a v pozadí sa Nemci radujú z víťazstva 3:0 na sety v zápase B-skupiny na ME vo volejbale mužov Nemecko - Slovensko v Antverpách 18. septembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Antverpy 18. septembra (TASR) - Slovenskí volejbalisti chceli po stredajšom zápase s Nemeckom na ME v Belgicku oslavovať postup do osemfinále, ale na definitívu si musia počkať do štvrtkového večera.Až zápas Nemecka so Španielskom rozhodne, či sa zverenci Andreja Kravárika budú sťahovať na vyraďovaciu časť do holandského Apeldoornu, alebo im triumf Španielov zariadi koniec na šampionáte. Hráči aj tréner veria, že Nemci Slovákom pomôžu a potvrdia úlohu favorita.Stredajší duel s Nemeckom mali Slováci rozohraný výborne, ale nezvládli koncovky prvých dvoch setov a napokon prehrali 0:3. Postupovú nádej však stále živia.povedal Kravárik.Tréner Slovákov verí, že Nemci pristúpia k duelu tak, ako sa na vicemajstrov Európy patrí. Slovákom zabezpečí postup akákoľvek výhra favorita, v opačnom prípade na ME skončia. Španieli by v prípade triumfu mali lepšie skóre ako slovenskí volejbalisti a do osemfinále ich posunie aj víťazstvo 3:2. Nemcom však nepomôže ich najväčšia hviezda György Grozer, ktorý má problémy so zranením a už v druhom zápase nehral.dodal Kravárik.Slovenský kormidelník špekulácie odmieta a verí, že všetko dopadne podľa papierových predpokladov.Štvrtkový program ešte hráči nepoznajú, ale Kravárik sa aj so svojimi kolegami na zápas Nemecka so Španielskom chystá.V dobrý výsledok, ktorý by Slovákom zabezpečil postup do Apeldoornu na osemfinálovú fázu, dúfajú aj hráči.poznamenal univerzál Peter Michalovič.