Slováci by mali zvážiť cestovanie do Kene, počas volieb môže hroziť turistom nebezpečenstvo

5.6.2022 (Webnoviny.sk) - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v kenskej metropole Nairobi odporúča Slovákom, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do Kene v mesiacoch júl a august.Dôvodom sú nadchádzajúce všeobecné voľby, ktoré sa v krajine uskutočnia 9. augusta. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.V minulosti sa počas volieb v Keni vyskytli prípady násilia, ktoré podľa rezortu diplomacie obmedzovali slobodu pohybu a vo všeobecnosti komplikovali presuny v rámci krajiny pred, počas a po všeobecných voľbách.„Prosíme občanov, aby mali na pamäti možné bezpečnostné riziká vyplývajúce z daného kontextu pri plánovaní pobytov v Keni v mesiacoch júl a august 2022,“ upozorňuje MZVEZ SR.Slovenské veľvyslanectvo v Keni tiež odporúča Slovákom zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí aj v období mimo všeobecných volieb.Zvýšené riziko teroristických útokov je možné hlavne v nairobskej štvrti Eastleigh, v pobrežnej oblasti, najmä na ostrove a v meste Mombasa a v jeho bezprostrednom okolí, ako aj na severovýchode krajiny, najmä v blízkosti kensko-somálskych hraníc.Ozbrojené a bombové útoky by mohli byť zamerané najmä na miesta s vyššou koncentráciou osôb vrátane nákupných centier, trhovísk, cestovných uzlov, kostolov a zábavných podnikov.