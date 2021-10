Slováci by sa mali pripraviť na drahšiu elektroniku, ceny porastú už pred Vianocami

Najviac zdražie biela elektronika

Dopyt ochladne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci by sa mali pripraviť na zdražovanie elektroniky. Dôvodom je čipová kríza, ktorú vyvolala pandémia, s ňou spojené opatrenia a následné problémy s logistikou, prudký rast dopytu po čipoch a problémy so zladením ich výroby. Podľa odhadov spoločnosti Coface môžu ísť ceny elektrospotrebičov hore najmenej o 20 percent pri lacnejších produktoch a pri výrobkoch so zložitejšími a drahšími typmi čipov o asi 10 percent.„Pandémia COVID-19 na jednej strane obmedzila logistické možnosti, na druhej strane prudko zdvihla dopyt po elektronike a digitálnych riešeniach tak zo strany domácností, ako aj firiem. Odvetvie nestačí odpovedať na oveľa rýchlejšie oživenie spotrebných sektorov, a to najmä automobilového priemyslu, elektroniky či vybavenia domácností,“ skonštatoval výkonný riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný Odborníci tak očakávajú pred Vianocami rast cien. „Pokračuje najmä pri notebookoch a telefónoch, mnoho výrobcov pravdepodobne predstaví svoje jesenné novinky už vo vyššej cenovej hladine zohľadňujúcej rastúce ceny komponentov,“ myslí si Čarný.Kvantifikácia zdražovania je však podľa neho nateraz ťažká. „Pri bielom tovare je nárast až 25 percent, väčšina elektroniky sa pohybuje v rozmedzí 10 - 20 percent nárastu cien," načrtol s tým, že toto zvyšovanie nemusí byť úplne prenesené na spotrebiteľov.Do koncových cien sa pritom podľa generálneho riaditeľa Coface pre Slovenskú republiku a Česko premieta nielen zvýšená cena samotných komponentov, ale tiež vysoká cena dopravy.„Ponuka lacnej elektroniky bude nižšia aj preto, že výrobcovia nedostatkové komponenty sústredia do drahších produktov s vyššou maržou. Hocako, po Vianociach by už rast cien mal ustať, toky tovaru i komponentov by mali byť stabilnejšie a v neposlednom rade možno čakať určité ochladenie dopytu,“ uzavrel Čarný.Coface pôsobí v oblasti úverového poistenia, riadenia rizík a globálnej ekonomiky. Spoločnosť zamestnáva v 100 krajinách približne 4 000 pracovníkov.