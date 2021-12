Slováci cez Vianoce uprednostňujú svetlé pivo, najviac im chutí po večeri. Ukázal prieskum HEINEKEN Slovensko

Druhý rok poznačený pandémiou mení spotrebiteľské správanie

7.12.2021 (Webnoviny.sk) -Z prieskumu spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ktorý realizovala s prieskumnou agentúrou MNForce na vzorke 1 000 respondentov, vyplýva, že až 40 % opýtaných si s obdobím Vianoc spája práve svetlé pivo. Mierne na ústupe sú po letnej sezóne ovocné radlery, ktoré si počas Vianoc vychutnáva 26 % opýtaných.Tento trend potvrdzuje aj samotná spoločnosť HEINEKEN Slovensko. "V zime konzumenti siahajú menej po radleroch, rastie podiel štandardného piva. Konzumenti v porovnaní s letnými mesiacmi preferujú ťažšie, viacstupňové pivá. Zároveň vidíme, že pred Vianocami nakupujú väčší objem piva na jeden nákup, preto sú dobrou voľbou aj multibalenia," uviedla Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko a dodáva, že svetlý ležiak patrí medzi dlhodobo obľúbené pivo."Na Slovensku je naďalej jednoznačne najobľúbenejším pivným štýlom svetlý ležiak. Viac než polovica piva predaného na Slovensku sú klasické ´desiatky´. Naše značky Zlatý Bažant, Krušovice, Corgoň a Kelt pritom patria k tým najpredávanejším z nášho portfólia" zhodnotila z pohľadu HEINEKEN Slovensko H. Windisch.Z prieskumu spoločnosti ďalej vyplýva, že pivo si počas Vianoc doprajeme najmä po večeri, s čím súhlasí viac ako tretina opýtaných (34 %) alebo pri sledovaní televízie, resp. filmu (23 %). To, že je pivo spoločenský nápoj potvrdzuje aj fakt, že respondenti deklarovali, že si ho najčastejšie vychutnávajú v spoločnosti rodiny. Na tomto tvrdení sa zhodla takmer polovica opýtaných (47 %).Hoci pivo patrí medzi obľúbené nápoje Slovákov, správanie spotrebiteľov a preferencie pri nákupe piva sa menia. Vplyv na to mala najmä aktuálna pandemická situácia. "Na pivnom trhu vidíme dve reakcie na obmedzenia spojené s pandémiou: jedna skupina ľudí začala častejšie kupovať prémiové výrobky. Druhá, menšia skupina, sa orientuje viac podľa ceny. Preto sa aj na pivnom trhu stále viac otvárajú nožnice a konzumenti mainstreamových pív si buď priplácajú za prémiové značky alebo si miesto nich radšej kúpia tie lacnejšie," uviedla H. Windisch.Zároveň počas roka výraznejšie rástol aj predaj produktov s nulovým obsahom alkoholu – medziročne stúpa a momentálne tvoria 17,4 % predaných objemov. Najpopulárnejšie sú varianty Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón, Zlatý Bažant 0,0% a Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón-Baza-Mäta. Z pohľadu preferencie balenia sa veľká časť spotrebiteľov prikláňa k nákupu piva v plechovke, no obnovil sa aj záujem o vratné sklenené fľaše, ktoré počas roka rástli významným tempom. "Sme zvedaví na to, aké zmeny prinesie zavedenie povinného zálohovania nápojových plechoviek a plastových fliaš od januára 2022," dodala Helena Windisch.Informačný servis