Slováci chcú komfort ako doma aj na stanovačke

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – Každé leto sa do prírody vyberá čoraz viac Slovákov, ktorí si chcú vychutnať jej krásy a čerstvý vzduch. K tomu však potrebujú aj kvalitné vybavenie, bez ktorého sa žiaden turista nezaobíde. Kým niektoré položky sa nemenia, iné už boli úplne nahradené komfortnejšími variantmi.Základom každej úspešnej stanovačky je nepremokavý stan. Slováci ich nakupujú čoraz viac, nákupný radca Heureka dokonca zaznamenal až 30 % medziročný nárast záujmu o stany. Prevládajú rodinné štvormiestne stany, z čoho sa dá usudzovať, že kempovanie v prírode už nie je len pre dobrodruhov, ale vie to byť príjemná zábava aj pre celú rodinu.hovorí produktová manažérka portálu Alexandra Čermáková.Podľa nej sa veľkej popularite medzi Slovákmi tešia vymoženosti, ktoré všetok komfort mesta prenášajú aj do prírody. Rovnako ako minulé leto sú obľúbené nerezové skladacie poháre na víno. K ním sa tento rok pridali prenosné kávovary, ale aj cestovné palacinkovače, toastery a dokonca aj wok na oheň. Slováci jednoducho chcú mať všetky výdobytky modernej doby stále pri sebe.