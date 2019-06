Slováci chcú usporiadať skvelé hokejbalové MS, majú najvyššie ciele

Na snímke zľava kapitán reprezentácie SR Jozef Minárik, tréner národného tímu mužov Marián Gregorík, riaditeľ Úradu KSK Juraj Ďorko, primátor Košíc Jaroslav Polaček, výkonný riaditeľ organizačného výboru MS v hokejbale Július Száraz, tréner národného tímu žien v hokejbale Marián Hambálek a brankárka reprezentácie SR Daniela Zuziaková na tlačovej konferencii pred začiatkom MS v hokejbale v košickej Steel aréne 13. júna 2019 v Košiciach. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Košice 13. júna (TASR) - Slovenské výbery mužov i žien majú pred nadchádzajúcim svetovým šampionátom v hokejbale v Košiciach najvyššie ambície. Za najväčších súperov považujú Kanadu a Česko. MS chcú predstavitelia Košického samosprávneho kraja využiť aj na propagáciu tohto športu na školách.Na Slovensku sa MS budú konať už po štvrtý raz. V roku 1996 sa vôbec úplne prvý šampionát konal v Bratislave, v roku 1999 vo Zvolene a hlavné mesto SR hostilo elitu aj v roku 2011. Tentokrát sa najlepší hráči sveta predstavia v Košiciach. Ide o spoločné MS mužov a žien, ktoré sa organizujú každé dva roky. Muži budú o titul bojovať po trinásty raz, ženy po siedmy.Na východe Slovenska sa nedávno skončil šampionát v ľadovom hokeji, v Košiciach sa teraz predstavia hokejbalisti.povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.Organizátori očakávajú, že na východe Slovenska budú reprezentantov hnať do boja diváci, túžbou je dostať sa na čísla, aké mali Česi na šampionáte pred dvoma rokmi. Na semifinále ich proti Slovensku prišlo povzbudiť 7592 divákov.povedal generálny sekretár Slovenskej hokejbalovej únie a člen organizačného výboru MS Július Száraz.Slovenskí hokejbalisti triumfovali na uplynulých troch šampionátoch a chcú zabojovať o štvrtý triumf v sérii. To dokázala iba Kanada (2001, 2003, 2005 a 2007). Tá je s piatimi titulmi v historickom rebríčku na prvom mieste, Slovensko je druhé so štyrmi zlatými kovmi. Tri tituly si pre seba uchmatli Česi.uviedol tréner slovenských mužov Marián Gregorík. Slováci zatiaľ na každých MS vybojovali medailu, okrem štyroch titulov majú na konte dve striebra a šesť bronzov. Nadvládu Kanady demonštruje prehľad titulov medzi ženami. Reprezentantky "javorového listu" sa tešili štyrikrát, jeden titul majú na konte Slovenky, zlato z MS 2017 budú obhajovať Češky. Hokejbalistky Slovenska majú na konte tri striebra a jeden bronz. Neuspeli len na uplynulých MS v Pardubiciach, skončili štvrté.poznamenal tréner Marián Hambálek.Slováci sa v A-skupine stretnú s Českom, Fínskom, USA a Francúzskom, v B-skupine sú Kanada, Švajčiarsko, Grécko, Taliansko a Haiti. Vo svojom otváracom dueli nastúpia slovenskí hokejbalisti v piatok 14. júna v Steel Aréne proti Fínsku. Hrať sa bude v Steel aréne a na jej tréningovej ploche. V hlavnej hale budú prebiehať zápasy A-kategórie a vybrané zápasy žien, v druhej sa bude bojovať o postup z B-skupiny a diváci v nej budú môcť sledovať aj zvyšné duely ženskej časti.Prezident SHbÚ Jozef Stümpel je vo funkcii už šesť rokov, Slovensko pod jeho vedením prebralo organizáciu MS už po druhý raz. V roku 2014 sa totiž v Bratislave bojovalo aj o tituly v juniorských kategóriách.poznamenal Stümpel.Košickému regiónu by MS mali pomôcť aj k výchove nových hokejbalových nádejí.prezradil Juraj Ďorko, riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja.V piatok o 18.00 h je v Steel Aréne na programe otvárací ceremoniál šampionátu, zaznie na ňom aj hymna šampionátu. Autorkou hudby Ľubica Čekovská, text napísal Peter Kollár. Zaspieva ju Patrik Vyskočil.