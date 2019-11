Slováci chcú v Rijeke víťazstvo, Hapal: Môžeme prekvapiť

Na snímke tréner Slovenska Pavel Hapal v prípravnom zápase Slovensko - Paraguaj 13. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti majú pred sebou vrchol kvalifikácie EURO 2020 v podobe záverečných dvoch zápasov E-skupiny v Chorvátsku (sobota 16. novembra v Rijeke, 20.45 h) a s Azerbajdžanom (utorok 19. novembra v Trnave, 20.45). Z mimoriadne vyrovnanej skupiny ešte stále môže postúpiť kvarteto Chorvátsko, Maďarsko, SR a Wales.Zverenci trénera Pavla Hapala strácajú z tretieho miesta tabuľky na chorvátskeho lídra 4 body, na druhých Maďarov dva, pred štvrtým Walesom majú dvojbodový náskok. Okrem duelov SR sa už uskutočnia len dva súboje, Wales sa najprv predstaví v Baku a potom v Cardiffe bude hostiť Maďarsko.Postupová situácia sa vyvinula tak, že úradujúcemu vicemajstrovi sveta z Chorvátska stačí na prienik na ME bod. Aby mali Slováci všetko vo vlastných rukách, potrebujú v Rijeke vyhrať, čo si celý tím na čele s českým trénerom dobre uvedomuje. "," povedal pred predposledným kvalifikačným vystúpením Hapal a dodal: "Slováci majú súperovi čo odplácať. V septembri v Trnave dostali od tímu kouča Zlatka Daliča lekciu 0:4. Následne zareagovali výhrou 2:1 v Maďarsku, situáciu si ale skomplikovali domácou remízou 1:1 s Walesom. "," povedal kormidelník "sokolov".Hosťom budú chýbať zranený stredopoliar László Bénes z Borussie Mönchengladbach a suspendovaný stopér Norbert Gyömbér z Perugie Calcio. K dispozícii už bude stopér Lazia Rím Denis Vavro, ktorý v októbri proti "drakom" pre trest nenastúpil. V "žltom ohrození" sú Marek Hamšík z čínskeho Ta-lien I-fang a Juraj Kucka z Parmy. Ak by sa Slovákom nepodarilo postúpiť z kvalifikácie, stále existuje šanca účasti v baráži cez Ligu národov. Tejto alternatíve ale Hapal v tomto momente nevenuje žiadnu pozornosť: "Zdravotne v poriadku je už aj obranca Herthy Berlín Peter Pekarík, skúsený hráč má tiež pred duelom v Rijeke vo všetkom jasno: "."Na šampionát postúpia prví dvaja, cez kvalifikáciu už nemôže postúpiť Azerbajdžan. Slovensko z prvého miesta na ME určite dostanú víťazstvá v Chorvátsku a s Azerbajdžanom. Štrnásť bodov po remíze v Rijeke a domácej výhre s Azerbajdžanom (alebo rovnaký bodový zisk v obrátenom garde) by mu stačilo v prípade, ak Wales dvakrát remizuje, alebo ak zvíťazí v Baku a remizuje doma s Maďarskom.Domácim budú chýbať vykartovaní skúsení stopéri Dejan Lovren a Domagoj Vida. Pre zranenie ani do druhého duelu proti SR nenastúpi stredopoliar FC Barcelona Ivan Rakitič. Daličovi budú chýbať aj zranení Andrej Kramarič a Matej Mitrovič. "," povedal kapitán SR Hamšík.Duel na novom štadióne HNK Rijeka s kapacitou o čosi vyššou ako 8000 divákov povedie ako hlavný rozhodca Francúz Clément Turpin, na čiarach mu budú asistovať krajania Nicolas Danos a Cyril Gringore. Slováci nastúpia s čiernymi páskami na rukávoch, takto si uctia pamiatku obetí stredajšej tragickej nehody autobusu pri obci Malanta neďaleko Nitry. Stretnutie bude vysielať v priamom prenose RTVS.9. kolo kvalifikácie EURO 2020, sobota 16. novembra, 20.45 h:/rozhodujú: Clément Turpin - Nicolas Danos, Cyril Gringore (všetci Fr.)/sobota 16. novembra:(Baku, 18.00 SEČ, rozhoduje: Deniz Aytekin (Nem.)utorok 19. novembra:(Trnava, 20.45), Wales - Maďarsko (Cardiff, 20.45)