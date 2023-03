Slováci chodia na kultúrne podujatia zriedkavejšie než pred pandémiou, môže za to aj inflácia a rast cien

Vyššie ceny aj nedostatok času

26.3.2023 (SITA.sk) - Slováci chodia na kultúrne podujatia zriedkavejšie než pred pandémiou. Medzi príčinami sú aj inflácia a rast cien. Vyplýva to z výsledkov prieskumu pre Poštovú banku , pri príležitosti Svetového dňa divadiel, ktorý si pripomíname 27. marca. Prieskum realizovala agentúra 2muse na vzorke 1 006 respondentov počas marca.Kultúrne podujatia vôbec nenavštevuje, prípadne ich navštívi raz či dvakrát ročne, skoro polovica respondentov. Každý mesiac chodieva za kultúrou približne 14 percent opýtaných, pričom pätinu z nich tvoria tridsiatnici.Viac ako 28 percent respondentov odôvodnilo zriedkavejšie návštevy kultúrnych podujatí po pandémii tým, že si odvykli. Ďalších 15 percent chodí za kultúrou menej z dôvodu vyšších cien a skoro každý tretí respondent uvádzal, že v návšteve kultúrnych podujatí mu bráni nedostatok času. Svoje návyky si zachovala a kultúrne podujatia navštevuje rovnako ako pred pandémiou skoro tretina účastníkov prieskumu.Z kultúrnych podujatí obľubujú Slováci návštevu kina, preferuje ju 40 percent respondentov. Dominujú medzi nimi najmä respondenti vo veku do 30 rokov, pre 56 percent z nich je kino prvou voľbou. Koncerty navštevuje viac ako štvrtina opýtaných a do divadla chodieva 15 percent účastníkov prieskumu. Iba necelé percento opýtaných uviedlo ako svoju prvú voľbu balet či operu.Divadlo preferovali najmä respondenti vo veku nad 50 rokov, ktorí tvorili približne polovicu divákov. Medzi priaznivcami divadla je viac žien ako mužov. Aj v prípade výstav umeleckých diel dominuje staršia generácia, zároveň s rastúcim vekom narastá i záujem o výstavy. Ako svoje najobľúbenejšie kultúrne podujatie ich označilo vyše 13 percent respondentov vo veku nad 60 rokov, no len 2,2 percenta účastníkov prieskumu mladších ako 30 rokov.