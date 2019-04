Slováci do 18 rokov vypadli z A-kategórie, podľahli Švajčiarom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

3. zápas o udržanie:



Švajčiarsko - Slovensko 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)



Góly: 5. Canova (Bardh), 14. Fuss (Schläpfer), 28. Dähler (Canova), 42. Salzgeber (Fuss, Zürcher), 51. Zürcher, 51. Knak (Delemont) - 14. Haščák (Krajč), 17. Mrázik (Turan, Čajkovič), 55. Haščák.



Rozhodovali: Kova (Fín.), Linde (Švéd.) - Šalagin (Rus.), Špůr (ČR), vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Čajkovič (SR) 5+DKZ za hrubosť, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 76 divákov.



/na zápasy 2:1, Švajčiarsko sa zachránilo/



Zostavy:



Švajčiarsko: Henauer - Delémont, Fiedler, Pezzullo, Baragano, Guggenheim, Chanton, Rubanik, Ugazzi - Stoffel, Salzgeber, Knak - Dähler, Canova, Jobin - Zürcher, Schläpfer, Fuss - Marchand, Valenza, Bardh



Slovensko: Kozel - Turan, Gajdoš, Lavička, Kňažko, Mudrák, Golian, Hlaváč, Beňo - Mrázik, Sojka, Čajkovič - Chromiak, Haščák, Krajč - Turanský, Jelluš, Valigura - Škvarek, Eliáš, Lašák



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Umea 28. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov vypadli z elitnej kategórie MS. V rozhodujúcom treťom zápase o udržanie prehrali so Švajčiarskom 3:6 a v sezóne 2019/2020 budú štartovať v I. divízii. Medzi elitu sa po štyroch rokoch vráti Nemecko.Slováci v rozhodujúcom zápase nezvládli tretiu tretinu, v ktorej napriek snahe otočiť skóre z 2:3 inkasovali ďalšie tri góly. Slovenský tím spadol do nižšej kategórie prvýkrát od sezóny 2010/2011, po ktorej sa do nej vrátil v najrýchlejšom možnom čase.