Slováci do 19 rokov zdolali Albáncov 3:0

8. skupina:



Slovensko "19" - Albánsko "19" 3:0 (3:0)



Góly: 7. a 30. Kmeť, 32. Kadák



rozhodoval: Al Hakim (Švéd.), ŽK: Mader, Strelec - Kalaj, Pasha



zostava SR 19: Fojtíček - Kmeť (82. Párkaň), Pišoja, Vojtko, Kučera - Machara, Kadák (69. Gono), Mader, Filipiak - Martišiak, Strelec (77. Mihálek)



Drač 13. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 19 rokov uspeli aj v druhom vystúpení na turnaji hlavnej fázy kvalifikácie ME 2019. Mladí Slováci v dueli 8. skupiny zdolali domáce Albánsko 3:0. Zverenci trénera Alberta Rusnáka sa na turnaji ešte stretnú s Ukrajinou.Do elitnej fázy postúpia prví dvaja z každej z trinástich skupín hlavnej fázy, tam sa pridajú k Portugalsku a Nemecku. Decembrový žreb ich rozdelí do siedmich štvorčlenných skupín, víťazi ktorých postúpia na finálový turnaj do Arménska (14.-27. júla 2019).16. októbra: Slovensko 19 - Ukrajina 19 (Tirana, 14.00)