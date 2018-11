Slováci do 21 rokov v novembri proti Saudskej Arábii a Portugalsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 3. novembra (TASR) - V novembri čaká slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov turnaj troch tímov v Portugalsku. Najskôr si "sokolíci" zmerajú sily so Saudskou Arábiou a následne s domácim výberom. V rozhovore pre oficiálny web SFZ viac prezradil tréner SR 21 Adrián Guľa.povedal Guľa, ktorý do novo sa tvoriaceho tímu vezme hráčov narodených v roku 1998, resp. mladších.Nový tréner Slovenska Pavel Hapal si k sebe vzal realizačný tím, s ktorým úspešne pôsobil pri 21-ke, Guľa tak vytvorí vlastný.