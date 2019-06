Slováci dorazili do Baku s meškaním

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 9. júna (TASR) - Výprava slovenskej futbalovej reprezentácie pristála v Baku s polhodinovým meškaním, ktoré "stihla nabrať" už pred odletom z Bratislavy. V metropole Azerbajdžanu vítalo zverencov trénera Pavla Hapala horúce slnečné počasie, teplomer ukazoval 32 stupňov Celzia.Po presune na hotel a krátkom odpočinku si hráči "vytriasli" nohy na otvorenom tréningu so začiatkom o 20.00 h miestneho času (na Slovensku je o 2 hodiny menej), ktorý ich čakal na vedľajšom ihrisku Bakcell Areny.Časový posun a horúčavy nie sú pre slovenské nátury nič príjemné, aj preto hráči v rozhovoroch so zástupcami siedmej veľmoci najčastejšie skloňovali aklimatizáciu na miestne pomery. K lepšiemu prispôsobeniu sa podmienkam pri Kaspickom mori by Slovákom malo pomôcť, že do dejiska utorkového stretnutia kvalifikácie EURO 2020 dorazili v značnom predstihu.V samotnom zápase by sa mohli inšpirovať Maďarskom, ktoré si z Baku odnieslo tri body po sobotnom víťazstve 3:1. Dvakrát sa hostia presadili zo štandardných situácií a odhalili jednu zo slabín azerbajdžanského tímu.povedal Martin Dúbravka.Brankár Newcastlu United a jednotka národného tímu si nepripúšťa, že by Slováci na tretej prekážke v tomto kvalifikačnom cykle zakopli. Strata bodov by pre nich znamenala komplikáciu v boji o postup na šampionát, o ktorý sa vo vyrovnanej skupine zatiaľ plus-mínus rovnako úspešne bijú s Chorvátmi, Walesanmi a Maďarmi.sľúbil Dúbravka.