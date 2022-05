Slováci dvakrát zmazali náskok Nórov, ale v predĺžení nevyužili presilovku a ich prehru spečatili nájazdy (video)

aktualizované 6. mája 2022, 9:55



Podmienky neboli ideálne

Chyby pred vlastnou bránou

Skóroval aj 17-ročný útočník

Víťazstvá aj prehry



Kaufland Cup 2022 - Žilina:

Slovensko - Nórsko 4:5 po samostatných nájazdoch (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 11. Liška (Grman), 37. A. Sýkora (Kollár), 52. K. Pospíšil (Rosandič), 58. Kollár (Holešinský) - 19. Röymark (Ronnild), 29. Johannesen, 44. K. A. Olimb (Rosseli Olsen), 51. Hoff (Trettenes), rozhodujúci sam. nájazd Trettenes

Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Stano, J. Konc ml. - D. Konc ml., Synek, 5121 divákov



Zostavy:

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Gachulinec, Ivan, Grman, Koch, Bučko - Lantoši, Baláž, Liška - K. Pospíšil, Tamáši, Lunter - Regenda, Valach, Minárik - Holešinský, Kollár, A. Sýkora

Nórsko: Arntzen - Johannessen, Lilleberg, Krogdahl, Bull, Klavestad, Rokseth, Ronningen, Pedersen - K. A. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen - Fladeby, Haga, Salsten - Jakobsson, Trettenes, Hoff - Ronnild, Henriksen, Röymark





6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia zaznamenala vo štvrtok druhú prehru v príprave na MS 2022 vo Fínsku , ktoré sa začnú presne o týždeň súbojom proti Francúzsku. Slováci v piatom prípravnom stretnutí podľahli v Žiline hokejistom Nórskapo samostatných nájazdoch.Zverenci trénera Craiga Ramsayho absolvujú druhý duel na domácom turnaji Kaufland Cup a zároveň generálku na "šampionátovú ouvertúru" v sobotu práve proti Francúzom.Podmienky na žilinskom zimnom štadióne neboli ideálne, ale to nebol podľa asistenta trénera Jána Pardavého ani výkon Slovákov."Bol to veľmi náročný zápas a v ťažkom prostredí. Bolo tu veľa ľudí, čo je skvelé, ale bola hmla a chlapci sa sťažovali na to, že im je teplo. Samozrejme, na to sa nevyhovárame. Mali sme solídnu prvú tretinu, lenže počas celého zápasu sme mali problém s tým, že sme prehrávali veľa osobných súbojov v útočnom aj obrannom pásme. Nóri z nich vychádzali lepšie, boli trochu silovejší. My sme mali dobrú rýchlosť, dobre sme sa pohybovali a forčekovali súpera," zhodnotil Pardavý stretnutie vo videu na webe TA3.Slováci dohnali v zápase stratu 1:2 aj 2:4, ale v predĺžení ani v samostatných nájazdoch už neskórovali. Prvým úspešným strelcom duelu bol útočník Adam Liška , ktorý v 11. minúte poslal slovenské mužstvo do vedenia 1:0: "Je pozitívne, že sme dokázali vyrovnať. Boli tam však veci, na ktorých budeme musieť pracovať, najmä komunikácia a hra v obrannom pásme. Pred vlastnou bránou sme niekedy robili chyby a práve také detaily v zápasoch rozhodujú."Stretnutie bolo výnimočné najmä pre 17-ročného útočníka Adama Sýkoru , ktorý sa strelecky presadil pri premiére v seniorskej reprezentácii. V 37. min vyrovnal stav duelu na 2:2."Moje pocity sú skvelé, aj keď sme prehrali, ale lepšie by boli, keby sme zvíťazili. Potešil ma môj výkon a aj tréner ma pochválil, za čo som veľmi rád. Teší ma aj môj gól, ale mohli sme to dotiahnuť do víťazného konca," skonštatoval úradujúci vicemajster slovenskej extraligy s HK Nitra.Slovenskí hokejisti majú v príprave na tohtoročný svetový šampionát v Helsinkách a Tampere bilanciu tri víťazstvá a dve prehry. Pred tým štvrtkovým odohrali dva zápasy proti Čechom (3:1, 3:4 po sam. nájazdoch) a dva proti Nemcom (3:1, 3:2).V sobotu zavŕšia prípravné obdobie spomenutým duelom proti Francúzom, ich prvým súperom na MS 2022.