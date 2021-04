Slováci hlasovali o najabsurdnejší bankový poplatok

Vklad na vlastný účet alebo výber na pobočke

Vedenie účtu

Poplatok za platobnú kartu

Zrušenie účtu

Výber z bankomatu inej banky



Ako ušetriť na poplatkoch?

Ešte jednoduchšie založenie účtu cez mobil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2021 (Webnoviny.sk) -Bankové poplatky sú témou, ktorá vyvoláva búrlivé reakcie. To potvrdila aj anketa Fio banky , z ktorej vzišiel rebríček piatich najabsurdnejších poplatkov. Tým najmenej obľúbeným sa stal, ako druhé najabsurdnejšie vnímajú ľudia platenie za vedenie účtu. Tretie miesto patrí mesačnému poplatku za platobnú kartu, na štvrté miesto sa "prebojovalo" spoplatnené zrušenie účtu a top päťku najabsurdnejších bankových poplatkov uzatvára výber z bankomatu inej banky."Je zrejmé, že ľuďom najviac prekáža platiť za základné služby. Aj my to považujeme za absurdné, preto všetkým poskytujeme nielen vedenie účtu bez poplatkov a bez podmienok , ale aj množstvo ďalších služieb zadarmo, ako je napríklad bezkontaktná platobná karta, platby v rámci SEPA alebo výbery a vklady na pobočke vzťahujúce sa k vlastnému účtu. Klienti Fio banky majú k dispozícií mesačne dva výbery z akéhokoľvek bankomatu zadarmo. Našou stratégiou je poskytovať kvalitné bankové služby za nulové alebo minimálne poplatky," vysvetľuje Jan Bláha, obchodný riaditeľ Fio banky.Už viac ako milión klientov Fio banky na Slovensku a v Česku ušetrí na poplatkoch ročne nemalé čiastky v desiatkach a pri podnikateľoch až stovkách EUR ročne. Bankové služby bez poplatku môžu využívať študenti, zamestnanci, živnostníci aj firmy. Klienti Fio banky majú navyše k dispozícii jednoduchú a zrozumiteľnú mobilnú aplikáciu, internetbanking, platby mobilom, hodinkami – platby cez Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. #BEZPOPLATKU : vedenie bankového účtu bez ďalších podmienok, platobná karta Mastercard, možnosť výberu vlastného čísla účtu, dva výbery mesačne zadarmo z ktoréhokoľvek bankomatu na Slovensku alebo v zahraničí, platby v eurách v rámci SEPA, platby v českých korunách z/do bánk v ČR, výbery hotovosti v EUR na pobočke od 50 EUR, vklady hotovosti v EUR na pobočke prevedené majiteľom či oprávnenou osobou k účtu, ale aj všetky operácie cez internetbanking alebo Smartbanking ako napríklad zriadenie, zmena aj zrušenie trvalého príkazu, zmena PIN, limitov karty a pod.Novinkou Fio banky je možnosť založiť si účet na diaľku pohodlne cez mobil. Pre otvorenie účtu touto cestou stačí stiahnuť aplikáciu Fio Smartbanking pre Android alebo iOS, v intuitívnom sprievodcovi odfotiť dva doklady totožnosti a overiť sa pomocou krátkeho selfie videa. Klienti Fio banky majú i naďalej možnosť pre založenie nového účtu využiť webový formulár alebo zázemie 21 pobočiek po celom Slovensku. Pobočková sieť sa v tomto roku rozrastie na 23 pobočiek.Informačný servis