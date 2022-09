Slováci hrajú hazardné hry radi a často, ale tipovanie zápasov nie je na prvom mieste

Koľko eur Slováci prestávkujú?

Systém nemotivuje hrať ilegálne

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slováci najviac obľubujú číselné lotérie, pričom skúsenosť s nimi má až 78 percent ľudí. Nasledujú kurzové stávky ako tipovanie výsledkov športových zápasov, s ktorými má skúsenosť 61 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu zameraného na hranie hazardných hier, ktorý uskutočnili Inštitút pre zodpovedné hranie (IZH) a agentúra Focus Ako v tlačovej správe informuje Milan Kisztner zo spoločnosti Neuropea , prieskum sa vykonával na vzorke 1009 Slovákov v online populácii 18 až 65 rokov. Na základe dát hrajú Slováci radi a často, no poznajú svoje hranice. Až 78 percent opýtaných považuje výherné automaty a ďalšie hry v herniach za tie, ktoré najviac podporujú závislosť.Viac ako polovica respondentov, 51 percent, uviedla, že ich priemerná mesačná výška vsadenej sumy predstavuje menej ako 20 eur. Štvrtina hráčov minie 21 až 50 eur a 13 percent hráčov priznalo, že priemerne za mesiac prestávkujú 51až 100 eur.Sedem percent Slovákov minie 101 až 200 eur a štyri percentá respondentov mesačne priemerne minie viac ako 201 eur.„Tieto čísla nasvedčujú tomu, že Slováci síce pomerne často hrajú hazard, no v drvivej väčšine prípadov si vystačia s malými sumami. Ukazuje sa, že situácia na Slovensku je úplne štandardná v zmysle, že hráči sa hraním najmä bavia," povedal riaditeľ inštitútu pre zodpovedné hranie Peter Papanek Až 94 percent opýtaných uviedlo, že vždy hrajú len za vlastné peniaze a na hry si nikdy financie nepožičiavajú. Väčšina hráčov, konkrétne 89 percent, tvrdí, že hazardné hry považuje len za zábavu, a nie ako zdroj zárobku.Z prieskumu vyplýva, že 88 percent respondentov si vopred určí maximálnu sumu na hranie, ktorú už neprekročí. až 90 percent opýtaných Slovákov podľa prieskumu nehrá hazardné hry na nelegálnych miestach či nelegálnych internetových stránkach.„Potvrdzuje to, že v súčasnosti nastavený systém fungovania hazardu na Slovensku nemotivuje hráčov vo väčšom množstve vyhľadávať ilegálnych poskytovateľov. To je dobrá správa, pretože sa nezvyšuje riziko, že sa hráči ocitnú mimo akejkoľvek kontroly," tvrdí Papanek.Zároveň dodal, že tak neunikajú peniaze do nelegálnych spoločností, ktoré svoje príjmy nezdaňujú na Slovensku.