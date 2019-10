Slováci jedia vajcia pomerne často, najradšej praženicu

Foto: BILLA Foto: BILLA

Foto: BILLA Foto: BILLA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (OTS) - Viac ako tretina ľudí konzumuje vajíčka aspoň každý druhý deň a takmer polovica ich zaraďuje do stravy raz až dvakrát týždenne. Až šesť z desiatich ľudí uprednostňuje pri kúpe vajcia slovenského pôvodu.uvádza hovorkyňa BILLA Kvetoslava Kirchnerová. A ako si Slováci vajcia najradšej pripravujú? Najobľúbenejším jedlom z vajec je praženica, najradšej ju má až takmer tretina opýtaných. V prvej trojici spôsobu prípravy je omeleta a volské oko. Len zhruba 1 % ľudí si pripravuje benediktínske vajcia.Vajcia obsahujú množstvo živín, sú zdravé a zaženú hlad.uviedol výživový poradca MUDr. Boris Bajer.Vajíčka sa nachádzajú v nákupných košíkoch veľmi často. Pri výbere vajec dbajú spotrebitelia hlavne na čerstvosť, kvalitu a krajinu pôvodu, nasledovne prihliadajú na cenu a podmienky chovu nosníc.dodáva Michal Vyšinský z agentúry 2muse, ktorá robila prieskum o vajciach pre BILLA v prvej polovici tohto roka.hovorí Kvetoslava Kirchnerová.Svetový deň vajec, ktorý pripadá na 11. októbra, chce BILLA osláviť špeciálnou akciou na vybrané druhy vajíčok, ktorá trvá celý týždeň. Rovnako poukazuje na rozdiely chovu nosníc, od ktorých vajíčka pochádzajú. Klietkový chov sa vyznačuje obmedzeným priestorom ohraničeným klietkou. V podstielkovom chove sa životný priestor sliepok zdvojnásobí, podstielka je tvorená slamou a mreže klietok sú odstránené. Podmienky vo voľnom chove, sú pre nosnice najideálnejšie. Tie majú väčší priestor a možnosť voľného výbehu. Chov v ekologickom hospodárstve sa vyznačuje voľným výbehom a navyše ekologickým krmivom.Až 81 % Slovákov tvrdí, že im záleží na podmienkach chovu sliepok, ktorých vajíčka neskôr v supermarketoch nakupujú. Toto tvrdenie potvrdzuje aj rastúci predaj vajec z podstielkového a voľného chovu.potvrdzuje Kvetoslava Kirchnerová. Skupina REWE, do ktorej patrí aj BILLA s.r.o., sa zaviazala, že ukončí predaj vajec z klietkového chovu do roku 2025 a nahradí ich vajcami z podstielkového chovu, z voľného výbehu a biochovu.vysvetľuje B. Bajer.Spotrebiteľ sa môže dozvedieť o podmienkach chovu nosníc a pôvode vajec z pečiatky na obale, ale aj na škrupine každého vajíčka. Oba údaje sa zhodujú. Prvé číslo označuje spôsob chovu (0 – ekologická poľnohospodárska výroba, 1 – chov vo voľnom výbehu, 2 – chov na podstielke, 3 – chov v klietkach) nasleduje kód krajiny, v prípade Slovenskej republiky je to SK. Posledná informácia zobrazená na obale je identifikačné číslo prevádzky.