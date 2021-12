Slováci ladia formu pred domácimi ME v hádzanej, kouč Kukučka privítal 18 hráčov, prídu ešte traja legionári

Zatiaľ chýba aj tréner brankárov

Urban mal problémy so šľachou



ME 2022 v hádzanej



káder reprezentácie SR na sústredenie v Bratislave (zdroj: SZH):



Brankári: Teodor Paul, Marián Žernovič, Michal Martin Konečný



Pivoti: Dominik Kalafut, Martin Slaninka, Šimon Macháč



Krídla: Tomáš Urban, Marek Kováčech, Martin Briatka, Lukáš Péchy



Spojky: Jakub Prokop, Tomáš Smetánka, Martin Potisk, Marek Hniďák, Lukáš Urban, Ľubomír Ďuriš, Jakub Mikita, Marek Korbel, Tomáš Rečičár, Oliver Rábek, Patrik Hruščák



27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hádzanárov počas aktuálneho týždňa absolvuje štyri dni spoločnej prípravy pred majstrovstvami Európy, ktoré od 13. do 30. januára 2022 hostia Slováci spolu s Maďarmi.Reprezentačný kouč Peter Kukučka na zraze privítal 18 z 21 nominovaných hráčov, legionári pôsobiaci v Nemecku Tomáš Urban, Dominik Kalafut a Martin Potisk na Slovensko cestujú v pondelok."Najneskôr v utorok už budú s nami trénovať. Zatiaľ absentuje aj tréner brankárov Miloš Putera, ktorý má v Lipsku ešte v utorok zápasové povinnosti,“ informoval Kukučka podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Slováci v tejto fáze prípravy nemajú v pláne prípravný zápas. "Dôraz chceme klásť na dve veci a každá z nich sa skladá z dvoch častí. Zameriame sa na to, aby obrana bola stabilnejšia. K našej klasickej 0-6 chceme mať pripravený aj jeden ďalší variant. V útoku som vyselektoval akcie. Je ich menej, ale chcem, aby sme si ich lepšie nacvičili, zlepšili načasovanie… Káder budeme deliť na rôzne partie, ktoré budú hrať medzi sebou. Aj touto formou budeme simulovať zápasy, prítomní budú aj rozhodcovia,“ vysvetlil tréner Kukučka a doplnil, že v januári bude pokračovať v príprave už len 18 hráčov: "Aj chlapcom som povedal, že teraz majú poslednú šancu zabojovať o nomináciu. Po poslednom tréningovom zápase určíme finálny káder, ktorý sa stretne 3. januára.“Pred ME otestujú Slováci svoje schopnosti v dvoch prípravných dueloch proti Rakúšanom, tie sú naplánované na 6. a 8. januára.Tréner Kukučka na prvom tréningu nechal odpočívať Lukáša Urbana, ktorý pauzoval pre problémy so šľachou na chodidle."Ešte by potreboval týždeň pokoj, teraz skúšal len klusať. V jeho prípade uvidíme, ako sa to bude vyvíjať deň po dni. Chcel by som, aby v závere sústredenia zaberal naplno, prípadne potom by bola ešte posledná šanca 3. januára. Času však nie je nazvyš a potrebujeme, aby hráči boli už v najvyššom nasadení. Marián Žernovič má ľahko poranenú nohu, preto mal v nedeľu úľavu a robil cvičenia s fyzioterapeutom Mikulášom Jakabom. Martin Slaninka nedávno prekonal koronavírus, našťastie, nemal ťažký priebeh. V pondelok ho čakajú ešte nejaké vyšetrenia, či je v poriadku, ale cíti sa v pohode. Na úvodnom tréningu sa len rozcvičil a zastrieľal si na bránku. Nikto ďalší sa nesťažoval na zdravotné problémy," dodal reprezentačný tréner hádzanárov SR.