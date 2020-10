Slováci majú cestu do Afriky otvorenú, pozor si však dajte na dátum vyhotovenia testu

Bez testu cestujúcich hneď otočia

Madagaskar komerčné lety zrušil

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci sa musia pri vstupe do viacerých afrických krajín preukázať negatívnym testom na COVID-19 . Ako informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke, osoby, ktoré do Rwandy priletia, musia mať negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.Akceptované sú iba SARS-CoV 2 (RT-PCR) testy vykonané do piatich dní od odletu, pričom testy typu RDT nie sú rwandskými úradmi akceptované.Všetci cestujúci, ktorí pricestujú alebo prechádzajú cez Rwandu, budú pri vstupe podrobení detekčnej kontrole a podrobia sa druhému testu, aby sa potvrdili negatívne výsledky prvého testu vykonaného pred príchodom. Cestujúci musia čakať na výsledky druhého testu 24 hodín v určenom tranzitnom hoteli. Ceny ubytovania v hoteloch určených pre cestujúcich čakajúcich na výsledky sú stanovené vládou Rwandy.Pri vstupe do Ugandy sa cestujúci musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 96 hodín. Pri nesplnení tejto podmienky bude zamietnutý vstup do krajiny a cestujúci bude musieť najbližším lietadlom opustiť krajinu na vlastné náklady. Vo štvrtok 1. októbra 2020 bola na ugandskom letisku Entebbe obnovená medzinárodná letecká doprava.Veľvyslanectvo SR v Nairobi informuje slovenských občanov, že osoby prilietajúce do Kene sa pri vstupe do krajiny musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 v anglickom jazyku, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín.Cestujúci sú tiež povinní zaregistrovať sa do elektronického monitorovacieho systému Ministerstva zdravotníctva Kenskej republiky a hlásiť aktuálny zdravotný stav prostredníctvom mobilnej aplikácie či sms po dobu 14 dní, respektíve počas celého pobytu v Keni.Medzinárodné komerčné lety cestujúcich do a z Malawi boli obnovené po opätovnom otvorení letiska Kamuzu v Lilongwe 1. septembra 2020. Prezident zároveň vydal nariadenie o zrušení vypnutia krajiny, takzvaného lockdownu od 18. apríla 2020 do odvolania.Vláda Madagaskarskej republiky rozhodla o zrušení všetkých komerčných letov do odvolania, zákaz sa však netýka prepravy karga a repatriačných letov.Na ostrove Nosy Be sú obnovené turistické aktivity od štvrtka 1. októbra. Po príchode a odchode sa vyžaduje negatívny test na COVID-19. Cestujúcim nebude umožnené cestovať do iných oblastí krajiny.