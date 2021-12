Slováci majú pred zápasom s USA rešpekt, ale aj odhodlanie. Do turnaja chceme vstúpiť víťazne, hovorí Mešár

Američania vzbudzujú rešpekt

Do turnaja chcú vstúpiť víťazne

Svojich fanúšikov nechcú sklamať

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - So zdravým rešpektom, ale aj odhodlaním vytiahnuť sa proti favorizovanému súperovi vykorčuľujú slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov na svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta v Kanade.kanadského času (na Slovensku už) budú v Red Deere súpermi mladých Slovákov obhajcovia titulu Američania.Šampionátovú premiéru na juniorskej úrovni si odbijú aj dvaja 16-roční hokejisti Maxim Štrbák a Dalibor Dvorský."Čaká ma niečo nové, no verím, že som veľmi dobre pripravený. Máme skvelý tím, maximálne sa teším,“ rozhovoril sa obranca Štrbák na webe hockeyslovakia.sk. Na margo úvodného súpera, ktorý vzbudzuje rešpekt, doplnil: "Američania majú veľmi kvalitný tím. Začiatok bude pre mňa možno trochu zložitejší, ale všetko sa dá zvládnuť. Verím, že aj chlapci mi pomôžu. Američania sú kvalitní korčuliari s dobrým technickým vybavením. Budem sa snažiť hrať v defenzíve čo najlepšie, čiže jednoducho so snahou posúvať puky dopredu.“Američania pred rokom vo štvrťfinále zdolali Slovákov 5:2 a neskôr po finálovom triumfe nad Kanaďanmi (2:0) sa tešili po piaty raz z titulu majstrov sveta. Za ostatných päť rokov americkí hokejisti získali na MSJ dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. V rovnakom období boli z výkvetu svetového juniorského hokeja úspešnejší iba Kanaďania.Slováci tušia, že Američania budú rýchlo korčuľovať, vysoko napádať a dohrávať osobné súboje. Uvedomuje si to aj útočník Filip Mešár, ktorý by mal v 17 rokoch patriť k lídrom výberu trénera Ivana Feneša."Do turnaja chceme vstúpiť víťazne, ale nebude to jednoduché. USA je kvalitný súper, navyše úradujúci šampión. Nič jednoduché nás nečaká. Budeme musieť dobre korčuľovať, dohrávať súboje, blokovať strely a vpredu cloniť pred súperovým brankárom. Ale sme pripravení. Zamerali sme sa na tieto prvky na poslednom tréningu pred zápasom a vyzeralo to dobre. Verím, že prvú prekážku zvládneme,“ uviedol šikovný popradský útočník, ktorý sa gólovo presadil v jedinom prípravnom zápase Slovákov proti Nemecku (4:0).Slováci pred štartom juniorského šampionátu cítia, že fanúšikovská obec pod Tatrami má od nich veľké očakávania. Medzi sebou však mladí reprezentanti krotia prehnané emócie."Veľmi ma teší, že ľudia nám veria. Ale popravde, nesnažíme sa to príliš vnímať. Ak by sme to riešili, mohlo by nám to v zápasoch zväzovať ruky, a to nie je dobré. Musíme ísť od zápasu k zápasu, podávať najlepšie výkony, aké vieme. A verím, že nimi slovenských fanúšikov nesklameme,“ dodal Filip Mešár na webe SZĽH.