Slováci majú veľký záujem o cestovanie do zahraničia, padol rekord v počte vydaných expresných pasov

15.6.2021 - Občania Slovenska majú aktuálne veľký záujem o cestovanie do zahraničia. Svedčia o tom aj počty novo vydaných cestovných dokladov. Počty žiadostí o nový cestovný pas stúpli počas mája a júna tohto roka v tisíckach. V tlačovej správe to uviedla Lucia Hurajtová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra SR.V stredu 9. júna napríklad padol rekord v počte vydaných expresných pasov za jeden deň – 750, čo predstavuje šesťročný rekord. V ten istý deň polícia vydala celkovo 5 318 pasov, o týždeň skôr to bolo 4 228. Najmenej cestovných dokladov vydala počas posledného mesiaca 13.mája v počte 1 514 kusov. Pre porovnanie v máji 2020 sa vydalo 8709 pasov, o rok neskôr v máji 2021 – 39 927 pasov.