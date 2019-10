Slováci masovo zatepľujú, záujem o príspevok 8800 € stúpol

Mäkšie podmienky pritiahli 3x viac žiadateľov

25.10.2019 (Webnoviny.sk) -K 14. októbru, poslednému termínu na podanie žiadosti v papierovej podobe, ministerstvo zaregistrovalo 264 žiadostí. Z tejto výzvy je už schválených 14 žiadostí v objeme 85 489,45 eur a pre ďalších 81 žiadostí je predbežne rezervovaný objem 712 800 eur. Ďalšie žiadosti bude ministerstvo posudzovať postupne. Celkovo o príspevok prejavilo podaním elektronickej žiadosti záujem 296 majiteľov domov.Čísla predchádzajúcej, štvrtej výzvy prekonalo aktuálne kolo viac ako trojnásobne. Minulú jar prišlo na ministerstvo len 80 písomných žiadostí, z ktorých mnoho vykazovalo vysokú chybovosť. Podporu nakoniec získalo iba 35 majiteľov domov v sume 261-tisíc eur."Chcem oceniť prístup ministerstva dopravy, ktoré vypočulo rady odborníkov a upustilo od povinnej realizácie zateplenia licencovanou firmou. Tento krok sa ukázal ako veľmi prospešný. Osobne očakávam, že počet záujemcov o zateplenie starších domov bude ďalej rásť," konštatuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover Jednotlivé kolá výziev na získanie príspevku sú finančne nastavené pre podporu až 500 záujemcov. Počas piatich výziev od roku 2016 sa k tomuto číslu zatiaľ nepodarilo priblížiť. Aj najnovší, rekordný záujem len mierne presiahol polovicu cieľového počtu žiadostí."Je veľmi prospešné, že štát chce zvyšovať počet obnovených domov na Slovensku a finančne pomáha majiteľom s nákladmi na zateplenie. Osobne dúfam, že sa o tejto podpore bude hovoriť výrazne viac, aby sa informácia o možnosti získať príspevok na zateplenie strechy, fasády či výmenu okien dostala ku každému majiteľovi staršieho, nezatepleného domu," dodáva A. Prizemin.Pozitívne hodnotí výsledky aj ministerstvo. "Som rád, že teraz, keď sa zjednodušili požiadavky na poskytnutie príspevku, občania vlastniaci rodinný dom starší ako 10 rokov prejavili vyšší záujem o príspevok. To je výsledok, ktorý sme očakávali. Myslím, že suma 8 800 eur je naozaj motivačná a občanom skutočne pomôže, čím ušetria na nákladoch na vykurovanie a zvýši sa kvalita ich bývania," komentoval výsledky výzvy minister dopravy Árpád Érsek.(podaných písomne)2016 (2 výzvy): 1972017: 1642018: 802019: 264V každom kole sa objavia žiadatelia, ktorým ministerstvo finančný príspevok neudelí. Kto sa tomu chce vyhnúť, mal by si pred podaním žiadosti dobre prečítať podmienky. Tie jasne hovoria, kto je oprávneným žiadateľom a ktorá nehnuteľnosť spĺňa všetky kritériá. "Ak zákonné podmienky žiadateľ nevie splniť, nemá zmysel podávať žiadosť, príspevok určite nezíska," radí Alexander Prizemin zo spoločnosti Isover.Celková podlahová plocha je už dva roky zvýšená na 150 m2 pri jednopodlažnom dome a 300 m2 pri viacpodlažnom objekte. Započítava sa do nej každé vykurované podlažie. Chybou niektorých žiadateľov je, že dom nevyužívajú výlučne na bývanie, ale sídli v ňom obchodná spoločnosť, čo je pri poskytnutí príspevku prekážkou.Technické nedostatky sú častejšie pri zateplených rodinných domoch a nedajú sa odstrániť v rámci konania. "Treba si preto dať pozor, aby projektová dokumentácia spĺňala požiadavky a vyhovovala potrebným normám."Pozor si treba dať aj na termíny - okrem nepredloženia kompletnej žiadosti v listinnej podobe je relatívne veľký počet takých, ktoré boli zastavené pre nedodržanie lehôt.O podmienkach získania príspevku na zateplenie starších domov a príspevku pre novostavby sa dočítate na webe https://vsetkoozatepleni.sk Inzercia