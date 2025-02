Slováci milujú Nivy. Maloobchodné tržby presiahli 282 miliónov EUR s medziročným nárastom o viac ako 17%

Slovenky a Slováci si dopriali

40 nových prevádzok

Slováci majú radi nákupné centrá

21.2.2025 (SITA.sk) - Takmer 20 miliónov ľudí navštívilo minulý rok Nivy centrum z portfólia HB Reavis. Pre lepšiu predstavu, asi toľko obyvateľov má Austrália. Nielenže prišlo o 10% viac návštevníkov než v silnom roku 2023, ale rástli aj tržby – v porovnaní s predchádzajúcim rokom až o 17,7 %. To je výrazne viac ako 4,5-percentné medziročné zvýšenie tržieb v celom slovenskom maloobchode."Nivy majú v portfóliu HB Reavis osobité miesto. Je to špičkový retailový projekt, ktorý výborne dopĺňa a diverzifikuje naše portfólio a má výrazný potenciál na ďalší rast príjmov aj kapitálovej hodnoty. Z pohľadu zákazníka ide o funkčnú kombináciu atraktívneho dizajnu, dopravnej funkcie, silnej ponuky reštaurácií, obchodov a voľnočasových aktivít, a to aj vďaka unikátnej zelenej streche. A za tým všetkým je skvelá práca tímu, ktorý sa o centrum denno-denne stará. Bez ohľadu na vysoký počet nákupných centier v Bratislave, Nivy centrum dokázalo opakovane zaujať," hovorí HB Reavis . Nivy centrum si tak ďalej posilnilo svoje postavenie v portfóliu spoločnosti, ktoré okrem Nív zahŕňa prémiové kancelárske nehnuteľnosti v Londýne, Berlíne, Varšave, Bratislave a Budapešti s celkovou výmerou prevyšujúcou 607-tisíc štvorcových metrov v hodnote viac ako 2,7 miliardy eur.V porovnaní s rokom 2023 míňali návštevníci Nív minulý rok viac najmä na svoje zdravie a starostlivosť o seba, a tiež na služby. Tržby v kategóriách zdravie & krása a služby posilnili o 36%, resp. 30%. Móda zostáva naďalej silnou kategóriou, Nivy centrum však potvrdzuje svoje postavenie nielen ako nákupná destinácia, ale aj miesto pre stretnutia a spoločné trávenie času. Reštauračné tržby vzrástli o 28%, rovnako ako rýchloobrátkový tovar, kde patria aj potraviny. Prispeli k tomu pravidelné farmárske trhy v tržnici s výrobkami od 81 lokálnych trhovníkov.Minulý rok bola tržnica na Nivách tiež miestom 35 eventov. Okrem pravidelnej zberateľskej burzy a blšáku, ktoré sa tradične tešia veľkej obľube, zabodovali aj Pivný festival s Beerstation, Sashe dizajnový trh či podujatie pre kávičkárov a milovníkov talianskej kuchyne. Zelená strecha je silným lákadlom pre individuálne trávenie voľných chvíľ športovaním či oddychom uprostred zelene, ale aj obľúbeným miestom stretávania sa s priateľmi, napríklad na Gril festivale na streche, Letnej tančiarni, či lekciách jogy.V Nivy centre vlani pribudlo takmer 40 nových prevádzok, vrátane takých, ktoré nenájdeme nikde inde na Slovensku. Svoju prvú cukráreň tu otvorila rakúska Aida a prvú slovenskú predajňu má na Nivách aj značka K-Sisters – špecialista na kórejskú kozmetiku. Tento rok opäť pribudnú zvučné mená. Svoj veľkolepý príchod práve oznámila ikonická značka spodnej bielizne Victoria's Secret. Do Nív prídu aj módne značky Medicine a Secret Shoes. Milovníci interiérového dizajnu si prídu na svoje v Home & You a ajurvédsku kozmetiku si budete môcť kúpiť v Spa Ceylon.Na Slovensku sa nákupné centrá tešia veľkej obľube. Vysoká saturácia trhu zároveň prináša intenzívnu konkurenciu. Zaujmú len koncepty, ktoré sa dokážu prispôsobovať meniacemu sa trhu a náročnému zákazníkovi. "Nivy centrum nielen umožňuje návštevníkom vybaviť si všetky nákupy pod jednou strechou, ale poskytuje aj možnosti na relax, imponuje svojou lokalitou v srdci mesta, výbornou dopravnou dostupnosťou, výhodnými parkovacími možnosťami a priamym napojením na autobusovú stanicu," dodáva M. Sedlák. Návštevníci si obľúbili aj digitálnu aplikáciu centra, ktorú si stiahlo už viac ako 176-tisíc ľudí. Vďaka nej majú všetky ponuky stále na dosah.