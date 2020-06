Slováci môžu do Čiernej Hory cestovať bez obmedzení, nie je potrebný test ani karanténa

Odporúčajú trasu cez Chorvátsko

„Všetky hraničné priechody s Chorvátskom sú otvorené,“ informuje MZV.

Cestovanie v krajine bez obmedzení

22.6.2020 - Slováci môžu cestovať do Čiernej Hory bez obmedzení. Informuje o tom ministerstvo zahraničných vecí (MZV) na svojej webovej stránke. Nie je tak potrebné preukázať sa negatívnym testom na Covid-19, ani absolvovať domácu či štátnu karanténu.Od 18. júna boli však opäť zavedené niektoré opatrenia, ako je povinnosť nosenia rúška v zatvorených verejných priestoroch.Zastupiteľský úrad Slovenska v Podgorici odporúča pri cestovaní do Čiernej Hory osobnou dopravou využiť trasu cez Chorvátsko, ktoré je taktiež zaradené na zozname krajín so vstupom do Čiernej Hory bez obmedzenia.Hraničné priechody s Bosnou a Hercegovinou sú otvorené s výnimkou hraničných priechodov Šćepan Polje a Meteljka, kde v súčasnosti nie je možný vstup pre osobnú dopravu.Taktiež hraničný priechod Vraćenovići - Deleuša zostáva zatvorený pre výstavbu cestnej infraštruktúry. Hraničné priechody s Kosovom a Albánskom sú otvorené.V rámci krajiny sa cestuje bez obmedzení. Pri využívaní verejnej dopravy platí povinnosť nosiť rúško. Pri návrate na Slovensko z Čiernej Hory je prechod cez hranice možný aj bez potreby predloženia negatívneho testu na Covid-19, ako aj bez povinnosti absolvovať domácu izoláciu.