Slováci môžu do Rakúska cestovať bez obmedzení, pozor však na podmienky

Bez testu do karantény

Zákaz vychádzania i návštev

3.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vstup do Rakúska bez obmedzení, teda bez povinnej 10-dňovej domácej karantény a negatívneho PCR-testu, platí pre cestujúcich zo skupiny takzvaných bezpečných krajín, vrátane Slovenskej republiky. Podmienkou však je, že prichádzajúce osoby sa zdržovali posledných desať dní výlučne v niektorom zo štátov zo zoznamu bezpečných krajín. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Rezort diplomacie však upozorňuje, že vstup do Rakúska nevylučuje vykonávanie náhodných alebo aj priebežných kontrol na hraničných priechodoch zameraných najmä na cestovateľskú anamnézu a aktuálny zdravotný stav cestujúcich.Vstup do Rakúska s obmedzeniami však platí pre občanov Rakúska, Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, ako aj pre všetky osoby s úradne nahláseným alebo s obvyklým pobytom v Rakúsku a tiež pre osoby s legálnym titulom na pobyt v Rakúsku, a to pokiaľ prichádzajú z krajiny definovanej ako s „COVID-zvýšeným rizikom“. Občania patriaci do tejto skupiny musia pri príchode či vstupe do Rakúska predložiť negatívny PCR-test, nie starší ako tri dni.Kto sa takýmto testom nemôže preukázať pri návrate či príchode do Rakúska (nie tranzite), je povinný absolvovať domácu 10-dňovú karanténu a zároveň je povinný predložiť takýto negatívny test dodatočne, najneskôr do 48 hodín.„Po predložení negatívneho testu je možné domácu karanténu predčasne ukončiť. V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí pokuta v správnom konaní až do výšky 1 450 eur,“ upozorňuje MZVEZ SR.Zároveň pre osoby vracajúce sa či prichádzajúce do Rakúska (nie tranzit) z krajiny neuvedenej v zozname bezpečných krajín ani v zozname takzvaných krajín s „COVID-zvýšeným rizikom“ platí povinnosť buď predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako tri dni alebo nastúpiť do povinnej 10-dňovej karantény (do predloženia negatívneho testu vykonaného na vlastné náklady). V tejto skupine však platí možnosť zotrvať v karanténe bez povinnosti predloženia negatívneho PCR-testu celých 10-dní.Vstup s obmedzeniami tiež platí pre občanov tretích štátov, ktorým bola udelená výnimka pre vstup do Rakúska. Ide napríklad o sezónnych pracovníkov, opatrovateľský personál či diplomati s tým, že musia predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako tri dni a zároveň zotrvať v povinnej 10-dňovej domácej karanténe.Rezort diplomacie však pripomína, že Rakúsko aj naďalej zatiaľ zakazuje vstup príslušníkov takzvaných tretích štátov mimo hraníc EÚ/Schengenu.Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vláda Rakúska zaviedla od 3. novembra, obmedzenie vychádzania a čiastočné uzatvorenie viacerých typov prevádzok, a to predbežne do 30. novembra 2020. V Rakúsku platí zákaz vychádzania medzi 20:00 – 6:00 týkajúci sa predovšetkým zákazu návštev.Medzi výnimky patrí napríklad cesta za prácou, prechádzka či pomoc iným občanom. Uzatvorené sú taktiež hotelové a gastronomické prevádzky, pričom výnimka sa vzťahuje na ubytovanie osôb na pracovných cestách, výdaj jedál so sebou či donášku jedál. Stredné školy, odborné a vysoké školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie.