Slováci môžu ísť do Rakúska aj počas lockdownu. Aké pravidlá platia u našich susedov?

Náhodné kontroly sú možné

Cirkvi sa dobrovoľne zriekli bohoslužieb

Prísnejšia povinnosť nosiť rúško

17.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaviedla vláda Rakúska od utorka 17. novembra do 6. decembra obmedzenie vychádzania a uzatvorenie viacerých typov prevádzok. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Vstup do Rakúska bez obmedzení, teda bez povinnosti 10-dňovej karantény a negatívneho PCR-testu, platí pre skupinu takzvaných bezpečných krajín, vrátane Slovenskej republiky.Podmienkou zároveň je, že osoby sa zdržovali posledných desať dní výlučne v niektorom zo štátov zo zoznamu bezpečných krajín.Rezort diplomacie však upozorňuje, že vstup do Rakúska nevylučuje vykonávanie náhodných alebo aj priebežných kontrol na hraničných priechodoch zameraných najmä na cestovateľskú anamnézu a aktuálny zdravotný stav cestujúcich.Počas lockdownu od 17. novembra do 6. decembra platí zákaz vychádzania po celý deň.Opustiť miesto bydliska je možné len z dôvodu výkonu práce, pokrytia základných potrieb každodenného života, vrátane návštevy lekára, výkonu práv a rodičovských povinností, pomoci v núdzi či fyzickej regenerácie.„Okrem členov domácnosti je možné stretnutie len s jedným najbližším príbuzným, napríklad so životným partnerom v oddelenej domácnosti. Kancelár, vicekancelár, minister zdravotníctva a minister vnútra apelovali, aby ľudia ostali doma a úplne obmedzovali stretávania,“ spresnil rezort diplomacie.Počas tohto obdobia budú v Rakúsku zatvorené všetky obchody, okrem potravín, supermarketov, drogérií a lekární.Výnimku majú aj obchody s poľnohospodárskymi výrobkami a krmivami pre zvieratá, čerpacie stanice, banky, pošta či trafiky.Otváracia doba je obmedzená od 6:00 do 19:00. Zároveň je prerušené poskytovanie služieb, ktoré vyžaduje blízky osobný kontakt, vrátane kaderníctiev.Vyučovanie prebieha len online formou a zakázané sú tiež športové a kultúrne aktivity, múzeá, divadlá, reštaurácie, hotely či zoo. Cirkvi sa dobrovoľne zriekli vykonávania bohoslužieb.V Rakúsku sa zároveň sprísnila povinnosť nosiť ochranu úst a nosa, teda rúško. Na všetkých verejných priestranstvách je nariadené dodržiavať bezpečný odstup medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti, najmenej jeden meter.Pokiaľ ide o uzatvorené verejné priestranstvá nariaďuje sa popri odstupe aj nosenie rúška.Rakúska vláda zároveň zaručuje kladenie dôrazu na zrýchlenie testovania, pričom celý proces by nemal trvať viac ako 48 hodín.Antigénové testy sú zaradené do testovacej stratégie a budú využívané pri symptomatických osobách u všeobecných lekárov, domácich lekárov, nemocniciach, v školách či opatrovateľských domovoch. Nebudú však nahrádzať PCR testy.