Slováci môžu od 31. januára vstúpiť do Portugalska len s negatívnym PCR testom

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci môžu od nedele 31. januára vstúpiť do Portugalska len s negatívnym PCR testom , nie starším ako 72 hodín pred nástupom na let. Zároveň sú povinní absolvovať 14-dňovú karanténu v izolácii na mieste pobytu alebo mieste určenom portugalskými zdravotníckymi orgánmi.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Karanténu nie je možné prerušiť ďalším dodatočným negatívnym testom.Ako rezort diplomacie priblížil, osoby, ktoré vstupujú do Portugalska na nevyhnutnú cestu v trvaní maximálne 48 hodín (platí aj pre občanov Slovenska), majú výnimku z absolvovania karantény. Majú však povinnosť predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín a potvrdenie spiatočnej cesty – letenku.„Zmena hraničného režimu je v platnosti do 14. februára 2021, keď bude zoznam krajín opätovne prehodnotený v závislosti od epidemiologickej situácie v krajinách pôvodu,“ doplnilo MZVEZ SR.Povinnosť negatívneho PCR testu a 14-dňovej karantény platí pre krajiny, ktoré počas 14-dňového mediánu prekračujú 500 prípadov/100-tisíc obyvateľov.Cesty z krajín mimo Európskej únie (EÚ) sú obmedzené len na nevyhnutné cestovanie a sú povolené pre tranzit či vstup alebo výstup pre štátnych príslušníkov krajín EÚ alebo krajín pridružených k schengenskému priestoru a ich rodinných príslušníkov.Ďalej pre cudzincov s oprávnením na pobyt v niektorom členskom štáte EÚ, a pre cesty uskutočňované z pracovných, študijných, rodinných, zdravotných či humanitárnych dôvodov.