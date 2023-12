Slováci na domácom Kaufland Cupe deklasovali Nórov 9:0

Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom prvom zápase na domácom turnaji Kaufland Cup nad Nórskom hladko 9:0. Dosiahli tak najvyššie víťazstvo pod vedením Craiga Ramsayho.



Nad severanmi mali prevahu počas celého zápasu, brankár Stanislav Škorvánek kryl všetkých 18 striel súpera. Slováci strelili viac ako 9 gólov v zápase naposledy v roku 2006, keď v príprave v Piešťanoch zdolali tiež Nórsko 11:2.



Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave nastúpia vo štvrtok od 18.00 Nóri proti Lotyšom. Turnaj sa uzavrie v piatok, keď sa v rovnakom čase stretnú Slováci s Lotyšskom.

Kaufland Cup 2023:



SLOVENSKO - Nórsko 9:0 (4:0, 4:0, 1:0)



Góly: 4. Okuliar (Hrivík, Lantoši), 6. Lamper (Čacho, Mucha), 11. Zuzin, 19. Cehlárik (Cingel, Bodák), 21. Hrivík (Okuliar, Lantoši), 33. Mudrák (Gajdoš), 35. Čacho (Bodák, Kašlík), 39. Tamáši (Kašlík, Beňo), 54. Cehlárik (Cingel). Rozhodovali: Hronský, Žák - Durmis, D. Konc ml., vylúčení: 3:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5490 divákov.



Slovensko: Škorvánek - Marinčin, Gajdoš, Beňo, Golian, Bodák, Bačik, Mudrák, Stacha - Lantoši, Hrivík, Okuliar - Cehlárik, Cingel, Zuzin - Kudrna, Tamáši, Kašlík - Lamper, Čacho, Mucha



Nórsko: Holm (41. Breivold Johansen) - Ostby, Vold-Engebrathen, Krogdahl, Larsen, Lilleberg, Kasastul, Faret, Wasenden - Bakke Olsen, Trettenes, Strandborg - Olsen, Ostrem Salsen, Berg-Paulsen - Brandsegg-Nygard, Vesterheim, Steen - Elvsveen, Edvardsen, Borvik

Slováci začali aktívne, dostávali sa do ofenzívy a rýchlo si vytvorili prevahu aj v počte striel. Ako prvý prekonal brankára Holma útočník Okuliar v 4. minúte, keď využil presilovú hru. O dve minúty neskôr využil dôraz v bránkovisku Lamper a zvýšil na 2:0. V 11. minúte vzal súperovi puk Zuzin a v nájazde nezaváhal - 3:0. Až po tomto momente sa Nóri dostali do niekoľkých zakončení, ale Škorvánek ich pokusy vykryl. Skóre prvej tretiny uzavrel po peknej kombinácii Cehlárik.



V druhej časti hry sa hralo len 42 sekúnd, keď Okuliar posunul puk Hrivíkovi a kapitán Slovákov strelil piaty gól. V polovici zápasu mali slovenskí hokejisti blízko ku gólu, keď Lantoši napálil do hornej žŕdky, no vzápätí vystrelil od modrej čiary Mudrák a zaznamenal svoj prvý reprezentačný gól. Do konca druhej tretiny inkasoval Holm ešte dvakrát, prekonali ho Čacho a Tamáši.



V tretej tretine sa už slovenskí reprezentanti nehrnuli do ofenzívy, no naďalej mali prevahu. Holma v bránke Nórska nahradil v tretej tretine Breivold Johansen, ten inkasoval iba raz z hokejky Cehlárika.

hlasy po zápase:



Craig Ramsay, tréner SR: "Hrali sme rýchlo, boli sme efektívni, som veľmi spokojný. Takto si to predstavujem. Musím pochváliť každého hráča."

Róbert Lantoši, útočník SR: "Nebolo to také jednoduché ako hovorí výsledok, Nóri ´jazdili´. Ale my sme boli pripravení, napadalo nám to. V tretej tretine sme už vymýšľali."



Dávid Mudrák, v zápase dal svoj prvý reprezentačný gól: "Nebol som si istý, či som ho dal ja, myslel som si, že ho dal Hrivík. Ale potom mi Marek priniesol puk, za čo som vďačný. Ale nebolo to ľahké, Nóri dobre korčuľovali a dohrávali súboje."



Peter Cehlárik, autor dvoch gólov v zápase: "Mali sme dobrý vstup do zápasu, v druhej tretine bolo ťažké sa sústrediť. Chceme hrať našu hru celých 60 minút, ale je to ťažké. Každý jeden má šancu ukázať sa dopredu, každý môže dať gól a dopadlo to tak ako dopadlo."



Oliver Okuliar, autor prvého gólu v zápase: "Dobre sme sa nastavili a každý plnil svoje veci čo mal. A góly prichádzali. Keď vyhrávame po prvej tretine o štyri góly, hrá sa ľahšie, nebol na nás taký tlak."