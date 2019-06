Slováci na dovolenke čoraz viac využívajú platbu kartami a mobilom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) - I keď stále veľa ľudí dôveruje hotovosti, skúsení dovolenkári cestujú s kreditnými kartami. Okrem úspory času pri cestách do zahraničia tak majú nepretržitý prístup k financiám.hovorí Andrea Šipošová, vedúca oddelenia kartových procesov VÚB.Počas minuloročného leta Slováci minuli v zahraničí podľa očakávania najviac na hotely a ubytovanie, a to takmer o 45 % viac oproti celoročnému priemeru. Zaujímavejšie je, že hneď za hotelmi platili až o 38 % viac v baroch a na diskotékach a až potom v autopožičovniach a na čerpacích staniciach.Kreditné karty prispievajú k väčšej pohode na dovolenke, keďže pri požičaní auta, pri objavovaní nových športových možností, či pri rezerváciách hotelov je často štandardne požadovanou zárukou. Dokonca i v prípade neoprávnenej či neautorizovanej platby, ktorú dovolenkári zistia, o peniaze neprídu. Oznámia to banke a tá prípadnú reklamáciu vyrieši za nich.Mnohé banky však idú ešte ďalej a do popredia sa dostávajú platby mobilom. Podľa Lýdie Žáčkovej z Poštovej banky čoraz častejšie si Slováci zvykli používať bezkontaktné platby svojím mobilným telefónom. Môžu tak platiť jednoducho, pohodlne a bezpečne na všetkých bezkontaktných platobných termináloch aj bez toho, aby mali pri sebe peňaženku či platobnú kartu.Okrem rýchlosti a jednoduchosti je veľmi dôležitým atribútom tejto služby bezpečnosť platieb. Pri platbe sa s nikým nezdieľa číslo platobnej karty. Výhodou je aj to, že keďže v mobile sa nenachádzajú údaje o karte, v prípade straty telefónu nie je potrebné blokovať fyzickú platobnú kartu."Na dovolenke míňame najmä za jedlo, ubytovanie a benzín. Najviac utrácame u našich susedov, z prímorských krajín vedie Chorvátsko a nasleduje Taliansko. Zo správania Slovákov vidno, že od vyberania peňazí z bankomatu sa odkláňajú a viac dôverujú plateniu v obchodoch kartou," tvrdí Žačková.Chorvátsko zostáva stále najobľúbenejšou dovolenkovou prímorskou destináciou Slovákov. Dokazujú to aj dáta banky, podľa ktorých v Chorvátsku Slováci minú výrazne viac ako v iných prímorských letoviskách. Klienti banky si vlani od júna do septembra vybrali z bankomatu alebo zaplatili kartou sumu prevyšujúcu milión eur. Z toho väčšinu, takmer 790.000, zaplatili dovolenkári kartou, zvyšok vyberali ako hotovosť z bankomatu.