Slováci na MEÚ v boxe takmer nešli, nakoniec sa vrátili s medailami

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenská výprava sa vrátila z otvorených majstrovstiev Európskej únie v boxe v dobrej nálade vďaka dvom cenným kovom. Postarali sa o ne zlatý Andrej Csemez a bronzový Matúš Strnisko. Úspech je o to cennejší, že pred šampionátom hrozilo, že Slováci pre nedostatok financií do španielskeho Valladolidu ani nepôjdu.povedal po návrate domov prezident Slovenskej boxerskej federácie Tomáš "Tomi Kid" Kovács.Do dejiska šampionátu odcestovalo kvinteto slovenských pästiarov - Dávid Michálek (do 91 kg), Viliam Tankó (do 60 kg), Michal Takács (do 64 kg), Matúš Strnisko (do 81 kg) a Andrej Csemez (do 75 kg). Kým prví traja prehrali so silnými súpermi už úvodné zápasy, Strnisko s Csemezom to dotiahli až k medailám.povedal pre TASR "Bandi" Csemez.pokračoval.Strnisko mal taktiež veľmi dobre rozohraný turnaj a veril si na zlato, no o to ho pripravilo obnovené zranenie palca.povedal. Zranenie si privodil už pred mesiacom, vďaka lokálnym kryoterapiám a liekom sa problém zlepšil a Strnisko mohol boxovať. No prišiel zápas s Grékom a ten mu vystavil stopku.Na semifinále proti Angličanovi Benjaminovi Whittakerovi tak nemohol nastúpiť a musel sa uspokojiť s bronzom.uviedol.Obaja borci majú v pláne tento rok ešte domáce majstrovstvá, kde by mali ísť za titulmi, na budúci rok klasické ME i MS a potom boj o miestenky na olympiádu do Tokia 2020. Účasť pod piatimi kruhmi je pre oboch vysnívaný cieľ.dodal Strnisko.Úspešnú výpravu viedol opäť Pavol Hlavačka, ktorý robil okrem reprezentačného trénera aj maséra, fyzioterapeuta a všetko ostatné, čo bolo treba.povedal Hlavačka.Spočiatku to na medailové ťaženie nevyzeralo, keďže prví traja borci prehrali už úvodné zápasy. Úspech sa čakal od Viliama Tankóa, ktorému ale neprijal žreb a hneď v prvom kole mu prisúdil úradujúceho majstra sveta a strieborného z OH 2016 Francúza Sofianea Oumihu.pokračoval Hlavačka.Zatiaľ je však otázne, či sa medailový úspech premietne aj do lepšej finančnej situácie federácie.povedal pre TASR Hlavačka.Keďže tento rok neboli klasické ME ani MS, tak hrozí, že box zostane bez vrcholného podujatia.dodal.Prezident SBF Kovács zdôraznil, že chod organizácie sa tak niekedy robí akoby na "kolenách".dodal Kovács.