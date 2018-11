Slováci na MS v karate zabojujú o historický desiaty cenný kov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Budú reprezentovať



kata ženy: Ema Brázdová



kata muži: Peter Fabian



kata družstvá: Ema Brázdová, Nikoleta Merašická, Ľudmila Báčiková



kumite



ženy: -50: Lucia Kováčiková, -55: Viktória Semaníková, -61: Veronika Semaníková, -68: Miroslava Kopúňová, +68 kg: Dominika Tatárová, družstvá: Viktória Semaníková, Veronika Semaníková, Miroslava Kopúňová, Dominika Tatárová



muži: -60: Dominik Imrich, -67: Matej Homola, -75: Matúš Lieskovský, -84: Adi Gyurík, +84: Attila Jóba, družstvá: Dávid Podsklan, Ľuboš Džačovský, Dominik Imrich, Matej Homola, Matúš Lieskovský, Adi Gyurík, Attila Jóba

Program MS:



utorok: od 10.00 eliminácie a repasáže kata mužov a žien, od 14.30 eliminácie a repasáže kumite, muži +84, -84, ženy +68, -68



streda: od 10.00 eliminácie a repasáže kumite, muži -75, -67, -60, ženy -61, -55, -50



štvrtok: od 10.00 eliminácie a repasáže kata družstiev mužov a žien



piatok: od 9.00 eliminácie a repasáže kumite tímov mužov a žien



sobota: od 10.00 o bronz, kumite ženy +68, -68, -61, -55, muži +84, -84, -75, od 12.00 finále, kumite ženy +68, -68, -61, -55, muži +84, -84, -75, od 15.30 o bronz, kata ženy, muži, od 16.00 kumite muži -60, -67, ženy -50, od 16.45 kumite družstvá ženy, od 18.00 finále, kata ženy, kata muži, kumite muži -60, -67, ženy -50, od 19.05, kumite družstvá ženy



nedeľa: od 9.30 o bronz, kata družstvá muži, ženy, kumite družstvá muži, od 12.00 finále, kata družstvá muži, ženy, kumite družstvá muži

Madrid 5. novembra (TASR) - Na 24. svetovom šampionáte v karate sa v Madride pokúsi tento týždeň slovenská reprezentácia vybojovať historicky 10. vzácny kov. Zatiaľ ich má na konte deväť, no v hale WiZink Center bude mať viac možností tento počet zaokrúhliť. Nebude to však jednoduché, zaradenie karate do programu OH'2020 v Tokiu spôsobilo veľký rozmach a v Madride by mal štartovať rekordný počet 1200 karatistov zo 139 krajín.V slovenskej nominácii oproti tohtoročným ME v Novom Sade veľký pohyb nenastal. Zmenili sa len tri mená a týka sa to aj jedinej medailistky Doroty Balciarovej, ktorá v Srbsku vybojovala pre Slovensko v súbornom cvičení kata bronz. V Madride ju nahradí Ema Brázdová a táto zmena rozprúdila najviac polemík.Tréner reprezentácie Jozef Poliak prisudzuje možnosti na výraznejší prienik viacerým.Nenominovanie Balciarovej vyvolalo dosť veľké diskusie. Jozef Poliak: "Kým európske šampionáty dopriali slovenskému karate už 37 vzácnych kovov, svetové podstatne menej, len deväť. Pred dvoma rokmi v rakúskom Linzi však po dvoch bronzoch Ingridy Suchánkovej a Dominiky Tatárovej v kumite nadviazali na medailovú históriu, ktorá sa zastavila v roku 2010. Slováci sa v Madride opäť pokúsia pohnúť historickou zbierkou vzácnych kovov 1-1-7. Medailovú bilanciu odštartovali v juhoafrickom Sun City'96 v kumite Juraj Gažo striebrom a Marianna Lauková bronzom, v Madride'02 pribudli dva bronzy, premiérový na MS v kata zásluhou Marcely Remiašovej a premiérový na MS pre Klaudia Farmadína. V Monterrey'04 potešil bronz Farmadína v -75 a v Tampere'06 na hokejovom štadióne naplno so zlatom vynikla Eva Medveďová v -60. V tokijskom Nippon Budokan'08 zásluhou bronzu Medveďovej-Tulejovej v kumite open sa medailové reťazenie natiahlo a štvrtýkrát za sebou sa slovenský karatista postavil na víťazný stupeň.