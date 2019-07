Slováci na MS v trape neuspeli, zlato pre Cowarda-Holleyho a Carollovú

Erik Varga, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Trap



muži: 1. Matthew John Coward-Holley (V.Brit.) 45, 2. Mauro De Filippis (Tal.) 39, 3. Khaled Almudhaf (Kuv.) 33..., v kvalifikácii: 11. Marián Kovačócy, 34. Erik Varga, 110. Michal Slamka



ženy: 1. Ashley Carrollová (USA) 42, 2. Wang Siao-ťing (Čína) 41, 3. Fatima Galvezová (Šp.) 33..., v kvalifikácii: 38. Jana Špotáková, 50. Veronika Vargová (obe SR)

Lonato 3. júla (TASR) - Do finále na MS v streľbe z brokových zbraní v talianskom Lonate nepostúpil ani jeden slovenský trapista. V dvojdňovej kvalifikácii sa najviac darilo medzi mužmi Mariánovi Kovačócymu, no výkon 119 mu stačil iba na 11. miesto a do bojov o cenné kovy sa neprebojoval.Úradujúci vicemajster sveta Erik Varga skončil na 34. priečke (116) a Michal Slamka až na 110. mieste (110). Titul si vybojoval Brit Matthew John Coward-Holley.Medzi ženami sa pri neúčasti obhajkyne titulu Zuzany Rehák-Štefečekovej umiestnila Jana Špotáková na 38. priečke nástrelom 106, Veronika Vargová obsadila 50. miesto (102). Zo zlatej medaily sa tešila Američanka Ashley Carrollová.