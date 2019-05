Slováci najčastejšie siahajú po slovenskom pive

Slovenský pivný trh ožíva

Slovenský pivný trh po rokoch stagnácie ožíva. Po predvlaňajšom medziročnom 5-percentnom náraste očakávame podobný trend aj za uplynulý rok. V prípade spoločnosti HEINEKEN Slovensko medziročný nárast predaja za rok 2018 predstavoval takmer 2 %. Naďalej ho ťahali najmä úspešné radlery, rástol ale aj predaj klasického piva. Potvrdzuje to aj úspech jedného z najobľúbenejších slovenských pív - Zlatý Bažant ´73, ktorého predaj vlani medziročne stúpol o viac ako 50 %. Vďaka uvedeniu do plechovky sa tak stalo rekordérom portfólia 12-stupňového piva.Podľa dostupných údajov Štatistického úradu SR ročná spotreba piva na obyvateľa na Slovensku predstavuje 72 litrov, respektíve 144 veľkých pív. Slováci najčastejšie siahajú po miestnej produkcii (58 %). Keď volia pivo z dovozu, je to z 90 % české pivo.V roku 2018 HEINEKEN Slovensko ako prvý priniesol revolučnú novinku - nealko pivo, ktoré je úplne bez alkoholu a pritom nestráca výbornú plnú chuť. Je vhodnou alternatívou ku klasickým nealkoholickým nápojom, avšak túto možnosť slovenskí konzumenti zatiaľ naplno nevyužívajú.Pivo s nulovým obsahom alkoholu predstavuje veľký potenciál, ktorý chce spoločnosť v najbližšom období naplno rozvíjať. Nesporný benefit totiž prináša najmä pre šoférov či športovcov. Vďaka tejto inovácii predaj nealko piva spoločnosti HEINEKEN Slovensko stúpol o takmer 5 %.Slovensko je malou "radlerovou" veľmocou. Odhadovaná spotreba radlerov dosiahla v roku 2018 až 7,76 litra na obyvateľa, vďaka čomu sa radíme na popredné miesta nielen v Európe, ale aj vo svete. V portfóliu nápojov HEINEKEN Slovensko je v súčasnosti každé siedme predané pivo radler. Čoraz obľúbenejšie sú najmä nealkoholické nápoje s obmedzeným množstvom cukru. Až 93 % z hurbanovských radlerov bolo vlani nealkoholických a ďalšie pribudli počas tohto roka. Podľa prieskumu si aspoň raz týždenne ochutené pivá a radlery dopraje 56 % Slovákov, z toho viac ženy (60 %) ako muži (51 %)."Od roku 2011, keď sme na slovenský trh ako prví priniesli miešaný nápoj z piva a limonády, do roku 2018 sme uviedli na slovenský trh deväť unikátnych príchutí radlerov. Slovenskí spotrebitelia si obľúbili verzie s alkoholom, bez alkoholu alebo so zníženým obsahom cukru. Aj v roku 2019 sme pripravili ďalšie chuťové inovácie. Na začiatku roka sme uviedli na trh Zlatý Bažant Radler 0,0 % s príchuťou grapefruit - rozmarín, na jar pribudli ďalšie dve novinky v portfóliu nealkoholických radlerov, konkrétne Zlatý Bažant Radler 0,0% Tmavá višňa a Zlatý Bažant Radler 0,0 % Čučoriedka & Šalvia," predstavuje úspešné portfólio generálny riaditeľ Rene Kruijt.Pre HEINEKEN Slovensko je aj pre nasledujúce obdobie kľúčové zodpovedné podnikanie. Líder na slovenskom pivnom trhu si zakladá na trvalej udržateľnosti a ekologických riešeniach. Dlhodobo sa venuje znižovaniu emisií CO2 ako aj opatreniam na znižovanie spotreby vody. Nevyhnutnosť zodpovedného prístupu však vidí aj v osvete pri konzumácii alkoholu u mladých ľudí. Práve preto bude pokračovať v rozvoji programu zodpovedného pitia a už existujúcej platformy Rozumne.sk. Jeho cieľom je poskytovať informácie a presné fakty o alkohole a o jeho účinkoch na ľudský organizmus.V centre záujmu spoločnosti HEINEKEN Slovensko v najbližšom období bude aj naďalej HORECA. Pre svojich partnerov z tejto oblasti spustila digitálnu platformu Partner HEINEKEN, ktorá umožňuje jednoduchý online nákup produktov a získavanie aktuálnych informácií. Zákazníci majú prístup k viac ako 2 000 produktom pivných značiek, širokému portfóliu značkového alkoholu, doplnkov, ako aj nealkoholických nápojov."Predpokladáme, že aj v najbližšom období bude pokračovať trend tzv. premiumizácie pivného segmentu. Slovenskí konzumenti si totiž za kvalitu a obľúbenú chuť neváhajú priplatiť. Rovnako vidíme stále na vzostupe trend lokálnosti, čo potvrdzuje aj fakt, že Slováci dlhodobo uprednostňujú slovenské pivo a milujú tiež lokálne a menšie značky," uzatvára generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko Rene Kruijt.