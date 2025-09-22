|
Pondelok 22.9.2025
Meniny má Móric
22. septembra 2025
Slováci najmenej dôverujú Naďovi, Fico vedie pred Šimečkom len o percento
Najdôveryhodnejším lídrom politickej strany je predseda vládnej strany Smer-SD Robert Fico. Celkovo mu dôveruje 38 percent ľudí, pričom 21 ...
22.9.2025 (SITA.sk) - Najdôveryhodnejším lídrom politickej strany je predseda vládnej strany Smer-SD Robert Fico. Celkovo mu dôveruje 38 percent ľudí, pričom 21 percent mu úplne dôveruje a 17 percent mu skôr dôveruje. Štvrtina opýtaných (25 percent) súčasnému premiérovi skôr nedôveruje a 27 percent mu úplne nedôveruje. Deväť percent v jeho prípade nevedelo odpovedať.
Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry SANEP pre televíziu Ta3. Prieskum bol realizovaný na vzorke 2 500 respondentov, v dňoch 9. až 16. septembra. Tesne za Robertom Ficom skončil predseda najsilnejšieho opozičného subjektu, hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Celkovo mu dôveruje 37 percent respondentov, pričom 17 percent mu úplne dôveruje a 20 percent mu skôr dôveruje. Nedôveruje mu celkovo 53 percent opýtaných a osem percent nevedelo odpovedať.
Tretiu priečku v rebríčku dôveryhodnosti lídrov politických strán obsadil predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík, ktorému celkovo dôveruje 31 percent opýtaných. Celkovo 47 percent účastníkov prieskumu sa vyjadrilo, že mu skôr alebo úplne nedôverujú, 15 percent opýtaných nevedelo v jeho prípade odpovedať a sedem percent sa vyjadrilo, že ho nepoznajú.
V tesnom závese za Uhríkom skončil predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Celkovo mu dôveruje 30 percent opýtaných, nedôveru mu vyjadrilo 56 percent respondentov (zahŕňa odpovede "skôr nedôverujem" a "úplne nedôverujem"). Dvanásť percent opýtaných v jeho prípade odpovedalo, že nevie.
Piate miesto patrí predsedovi opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislavovi Gröhlingovi. Podľa výsledkov prieskumu mu celkovo dôveruje 26 percent opýtaných, nedôveruje mu 54 percent z nich. Štrnásť percent nevedelo v Gröhlingovom prípade odpovedať.
Za ním sa umiestnil predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský, dôveru mu celkovo vyjadrilo 23 percent respondentov. Nedôveruje mu celkovo 54 percent opýtaných a 16 percent nevedelo odpovedať.
V rebríčku nasleduje predseda Hnutia Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič. Celkovo mu dôveruje 15 percent opýtaných, nedôveruje mu ale 69 percent respondentov, pričom 44 percent z nich sa vyjadrilo, že mu úplne nedôveruje. Odpoveď "neviem" v jeho prípade zvolilo 14 percent respondentov.
Dôveru 11 percent opýtaných má predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Celkovo mu ale nedôveruje 73 percent opýtaných a 13 percent sa nevedelo vyjadriť.
Tretí od konca skončil predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Dôveruje mu 10 percent opýtaných, no celkovo mu nedôveruje 68 percent respondentov. Pätina účastníkov prieskumu (20 percent) odpovedala, že sa nevie vyjadriť.
Druhý od konca skončil predseda Maďarskej Aliancie László Gubik, ktorému celkovo dôveruje deväť percent respondentov a nedôveruje 53 percent. Gubik mal ale najvyššie percento odpovedí "neviem", konkrétne 28 percent. Zároveň sa desať percent opýtaných vyjadrilo, že ho nepoznajú.
Podľa výsledkov prieskumu je najnedôveryhodnejším lídrom politickej strany predseda mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď. Dôveru mu vyjadrilo osem percent opýtaných (po štyri percentá pre každú z odpovedí "skôr dôverujem" a "úplne dôverujem").
Nedôveruje mu celkovo 78 percent respondentov, pričom to, že mu úplne nedôverujú uvádzalo 49 percent opýtaných, čo je najviac spomedzi všetkých lídrov politických strán. V Naďovom prípade 12 percent účastníkov prieskumu odpovedalo, že sa nevie vyjadriť.
