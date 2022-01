Slováci najviac počúvajú Rádio Expres a Rádio Slovensko, obľúbená je tiež rozhlasová sieť Bauer Media Group

Najväčší podiel na trhu

Poslucháči od 14 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Najpočúvanejšími rádiami sú Rádio Expres a Rádio Slovensko. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Median SK, ktorá o tom informuje v tlačovej správe.„Najpočúvanejšie je Rádio Expres s 33,9 percenta, ďalej Rádio Slovensko s 24,0 percenta, nasleduje Fun rádio s 23,4 percenta. Rádio Vlna má počúvanosť 18 percent a počúvanosť Rádia Európa 2 je 16,3 percenta. Nasleduje Rádio Jemné so 14,7 percenta a Rádio Regina s 10,1 percenta,“ uvádza sa v tlačovej správe.Z rozhlasových sietí dosiahla najlepšie výsledky rozhlasová sieť Bauer Media Group. V poslednom týždni dosiahla počúvanosť 51,2 percenta a Fun Media Group počúvanosť 37,4 percenta. Slovenský rozhlas dosiahol počúvanosť 34,1 percenta. Rozhlasová sieť Regiomedia má počúvanosť 8,3 percenta.Najväčší podiel na trhu v meranom období má Rádio Expres s 21,8 percenta, Rádio Slovensko s 17,2 percenta a Fun rádio s 13,5 percenta. Nasleduje Rádio Vlna s 9,2 percenta a Rádio Europa 2 s 9-percentným podielom na trhu. Rádio Jemné má 7,4-percentný podiel a Rádio Regina 5,4 percenta. Ostatné rozhlasové stanice držia podiel 16,5 percenta z trhu.„Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 88,9 percenta, čo je 3 969 000 poslucháčov vo veku 14 – 79 rokov. Každý deň počúva rádio viac ako 2,4 milióna ľudí (54,1 percenta populácie),“ uvádza spoločnosť vo výsledkoch prieskumu. Občan Slovenskej republiky (SR) počúva rádio denne priemerne hodinu a 45 minút.Prieskum bol realizovaný v období od 13. augusta 2021 do 12. decembra 2021 na vzorke 3 127 respondentov, občanov SR vo veku 14 až 79 rokov.