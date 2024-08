Slováci najviac sledujú televíziu, na druhom mieste je rádio. Ktoré stanice dominujú v rebríčkoch sledovanosti?

Sledovanosť televízií

Počúvanosť rádií

Čítanosť denníkov

26.8.2024 (SITA.sk) - V prvom polroku tohto roka Slováci v oblasti médií sledovali najviac televíziu, rádio bolo druhé.Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Median SK , ktorý realizovali od 8. januára do 23. júna 2024 na vzorke 4 070 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.Prieskum ukázal, že sumárna sledovanosť všetkých televízií v parametri „sledovali včera“ predstavovala 73,4 percenta populácie, čo predstavovalo celkovo viac ako 3,2 milióna divákov.Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla televízia Markíza , a to 32,6 percenta. Sledovanosť na úrovni 24,4 percenta zaznamenala JOJ a za ňou sa umiestnila Jednotka so sledovanosťou 21,9 percenta.Podiel na trhu za prvý polrok tak predstavoval pre Markízu 27,2 percenta, JOJ dosiahla 17,0 percenta, a Jednotka 15,5 percenta. Podiel na trhu ostatných televíznych staníc predstavoval až 40,2 percenta.Podľa prieskumu celková počúvanosť rádií v parametri „počúval včera“ predstavovala v sledovanom období 52,2 percenta populácie.Prvé miesto patrilo Rádiu Expres s 15,5 %. Druhé bolo Rádio Slovensko s 12,7 %, nasledovalo Fun rádio s 9,7 %, Rádio Europa 2 s 9,0 % a Rádio Vlna s 7,7 % počúvanosti. Rádio Melody malo počúvanosť na úrovni 5,5 % a poradie siedmich najpočúvanejších staníc uzatváralo Rádio Regina so 4,4 %.Rozhlasové stanice si tak v parametri podiel na trhu rozdelili trh nasledovne: prvé bolo Rádio Expres s 19,9 % podielom, druhé Rádio Slovensko s 16,4 % a tretie Fun rádio s 14,1 % podielom na trhu. 12,1 % podiel malo Rádio Europa 2 a 9,9% Rádio Vlna. Rádio Melody dosiahlo 6,6 % podiel a Rádio Regina 4,7 % podiel. Ostatné rozhlasové stanice držali 16,2 % podiel z trhu.V oblasti tlačených médií v prvom polroku 2024 v kategórií denníky vyplynulo, že celková čítanosť celoštátnych denníkov dosahuje 23,4 % populácie. Tento údaj vychádzal podľa prieskumu z premennej „čítal(a) posledné vydanie“. Pokiaľ šlo o premennú „čítal(a) posledných 14 dní“, tak čítanosť dosiahla úroveň až 44,8 % populácie.Z výsledkov prieskumu v prvom polroku tohto roka vyplynulo, že prvú pozíciu s 9,5 % čítanosťou obsadil Nový Čas . Na druhej priečke bol Plus jeden deň s 5,2 % a tretí Šport s 5,0 % čítanosti. Ďalej nasledoval denník Pravda s 4,9 %, denník Sme s 4,7 %, Hospodárske noviny s 3,5 % a Denník N s 2,8 % čítanosťou.