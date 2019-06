Slováci nakrútili pravú chlapskú road movie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 25. júna (TASR) - Pravá chlapská road movie, aj také označenie dostal film Mareka Slobodníka Afrika na pionieri. Prvý slovenský motorkársky road movie predstavili v utorok médiám v bratislavskom Kine Lumiére. Vo filme je hlavným hrdinom malá motorka, rozpráva sa v ňom aj o ľudskej solidarite a nechýba ani dramatická maláriová scéna. Dobrodružstvo na tých najmenších a najporuchovejších motorkách naprieč Afrikou prinieslo členom výpravy i situácie, keď išlo doslova o život.uviedol na tlačovej konferencii slovenský cestovateľ a dobrodruh Marek Slobodník, ktorý už v minulosti upútal pozornosť verejnosti, keď sa na pionieri dostal k Aralskému jazeru v Kazachstane. Množstvo fanúšikov si získal aj počas ďalších výprav v rámci českých žltých trabantov, keď prešiel na Jawe 250 Južnú Ameriku, Austráliu, Indonéziu a Áziu.Aj vizuálne pôsobivú snímku Afrika na pionieri natáčal Martin Kochaník, Marek Duranský fungoval ako fotograf.priznal režisér filmu, ktorý mapuje viac ako 15.000-kilometrovú päťmesačnú cestu Mareka Slobodníka a jeho štyroch priateľov na motorkách značky Jawa Pionier z Banskej Bystrice na najjužnejší bod afrického kontinentu, Strelkový mys. Partia piatich Slovákov vycestovala z Banskej Bystrice 14. januára 2017, presne o päť mesiacov neskôr, 14. júna 2017 sa vrátili domov živí a zdraví, bohatší o neopísateľné zážitky a cestovateľské skúsenosti.Kameraman Martin Kochaník pripustil, že výprava nebola len jazde a dobrodružstve, partia Slovákov si Afriku vychutnávala i vizuálne:Výpravu dopĺňali dvaja mechanici, bratia Milan a Ondrej Hurárovci, ktorí vedia opraviť všetko, vždy a všade.komentoval autor projektu prácu jedného z mechanikov, ktorému malé motorky dali zabrať.naznačil s úsmevom Slobodník.Pre lodnú prepravu pionierov, komplikovaným vízam či nebezpečným oblastiam, ktoré museli obísť, mali slovenskí cestovatelia v itinerári detailne naplánované iba prvé štyri africké štáty svojej cesty. Jasný bol tiež cieľ ich putovania - Strelkový mys v Juhoafrickej republike.objasňuje Marek.V jeho súkromnej hitparáde nebezpečenstva, ktorému výprava čelila na cestách, je na prvom mieste maláriová scéna, ale vyskytli sa aj iné problémy.dodal Slobodník s tým, že členovia výpravy pocítili najväčší strach v Etiópii, keď ich zaistili ozbrojení muži a zobrali ich vraj na policajnú stanicu.Podľa Kochaníka sa pocit nebezpečia dostavil aj v najcivilizovanejšej Juhoafrickej republike.hovorí kameraman, ktorý sa najviac obával o techniku a najmä už natočený materiál. Marek Duranský priznal, že ho najviac počas výpravy zasiahla nebezpečná malária, na ktorú ochorel aj Slobodník. Obaja skončili v nemocnici. "Bol na tom o dosť horšie, fakt som si myslel, že umiera. Nevedeli sme, čo sa bude diať, či poletíme domov. Na druhej strane sme potom nad tým rozmýšľali, že dobré by to vyzeralo, keby sa film začínal - venované pamiatke niekoho, bolo by to populárne, našťastie sme tu všetci," zavtipkoval.Africké dobrodružstvo si môžu diváci pozrieť od 21. júna v slovenských amfiteátroch, od 5. septembra príde na plátna kín.