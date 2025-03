Slováci nakupujú cez internet častejšie, s objednávaním majú menej problémov ako priemer EÚ

Bezproblémové nákupy

28.3.2025 (SITA.sk) - Slováci nielenže nakupujú cez internet častejšie ako obyvatelia väčšiny členských krajín Európskej únie , ale zároveň majú s nákupmi cez internet menej problémov. A to aj v porovnaní so susedným Českom.Viac ako 70 % Slovákov, ktorí si počas troch mesiacov objednali tovar cez internet, nakupovalo úplne bez ťažkostí. To znamená, že našli v e-shope potrebné informácie a za uvedenú sumu dostali načas tovar, ktorý chceli. Pre zaujímavosť, v Česku je toto číslo nižšie – bezproblémovo nakupovalo približne 63 % zákazníkov, priemer EÚ je približne 65 %.„Tieto výsledky sú ocenením slovenských e-shopov a služieb, ktoré zákazníkom poskytujú,“ hovorí Mária Auxtová, Country Lead Shoptet pre Slovensko, o údajoch, ktoré aktuálne zverejnil Eurostat Shoptet pritom zabezpečuje fungovanie viac ako 7 500 slovenských online obchodov. Najlepšie v tomto prieskume dopadli Portugalsko, Litva a Cyprus. Naopak, najviac problémov pri online nákupoch zaznamenali obyvatelia Luxemburska, Írska a Holandska, kde ťažkosti potrápili aspoň raz počas troch mesiacov viac ako polovicu respondentov.„Ak sa už Slováci na niečo sťažovali, bol to najmä čas doručenia, ktorý bol dlhší oproti tomu, ako udával online obchod. S týmto problémom sa stretlo približne 16 % nakupujúcich. V Česku takéto komplikácie uviedlo viac ako 23 % zákazníkov,“ približuje Mária Auxtová.Druhým najčastejším problémom slovenských nakupujúcich bolo, že dostali iný tovar, ako si objednali, alebo im tovar prišiel poškodený. Takúto situáciu muselo riešiť približne 7 % Slovákov a viac ako 10 % Čechov.„Vo výsledkoch sa ukázala aj dôležitosť technického fungovania internetového obchodu, ktorá bola tretím najčastejším problémom. Na Slovensku sa na príliš zložitú webovú stránku alebo jej nesprávne fungovanie sťažovalo takmer 6 % zákazníkov,“ hovorí Mária Auxtová zo Shoptetu.V menšej miere pod 4 % sa nakupujúci stretli aj s ťažkosťami v podobe snahy o podvod, ďalej s vyššou cenou, ako bola pôvodne uvedená, alebo s problémami pri sťažnostiach či reklamácii. Stalo sa tiež, že nedokázali nájsť informácie o reklamácii alebo obchod nespĺňal iné právne náležitosti, prípadne zahraničný predajca nezasielal tovar na Slovensko. Všetky tieto problémy Slovákov trápili menej často, ako je priemer EÚ.