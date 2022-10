Slováci napriek zdražovaniu neplánujú šetriť na vianočných darčekoch, ako sa zmenili naše nákupné návyky?

Online nákupy sú čoraz obľúbenejšie

Dáme prednosť kvalite pred kvantitou

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Až 56 % opýtaných Slovákov plánuje minúť na vianočné darčeky rovnakú a vyššiu sumu ako minulý rok. Vyplýva to z prieskumu medzi internetovými užívateľmi, ktorý začiatkom októbra realizoval nákupný poradca Heureka medzi viac ako 2 000 respondentmi.Údaje z prieskumu hovoria, že ľudia radšej potešia menší počet ľudí, no ak to finančná situácia dovoľuje, svojim blízkym a priateľom doprajú kvalitnejšie prevedenie.Čoraz viac Slovákov využíva na nákup darčekov online obchody. Takmer každý piaty Slovák nakupujúci na internete hľadá darčeky priebežne počas celého roka. V porovnaní s minulým rokom sa tento počet zvýšil o 40 %.Rovnako sa zvyšuje počet ľudí, ktorí nakupujú darčeky pre blízkych výlučne online. V porovnaní s minulým rokom predstavuje tento nárast 25 %.Všetky, alebo aspoň polovicu darčekov, tento rok nakúpi na internete každý druhý respondent. Výhradne v kamenných predajniach v súčasnosti nakupujú už len 2 % opýtaných.Novým trendom sa stáva, že Slováci celkovo rozmýšľajú o nákupoch inak. Už nechcú dávať peniaze za zbytočnosti, ktoré sa nebudú využívať.Zo štatistík nákupného poradcu Heureka vyplýva, že až 72 % opýtaných Slovákov pri výbere darčekov pozerá najskôr na kvalitu.Štvrtina respondentov potvrdzuje, že šetriť bude znížením počtu obdarovaných osôb. Každý desiaty respondent tento rok nemá v pláne darovať žiadny darček.