Slováci nestačili na ruský výber, podľahli mu

Na snímke vľavo Filip Krivošík (Slovensko) a brankár Andrej Tichomirov (Rusko) v zápase Rusko - Slovensko počas Nemeckého pohára 2019 v Krefelde 9. novembra 2019. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Nemecký pohár 2019:



Olympijský tím Rusko - Slovensko 3:2 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 20. Tolčinskij (Kudako, Vovčenko), 42. Kodola (Voronin, Jermakov), 61. Tolčinskij (Kodola) - 28. Liška (J. Sukeľ, Kollár), 56. Krivošík (Kollár, Šišovský). Rozhodovali: Piechaczek, Schütz - Gerth, Merten (všetci Nem.), vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0.



Rusko: Tichomirov - Volkov, Zajcev, Kudako, Jermakov, Šemerov, Judin, Karpuchin, Voronkov - Brjukvin, Igumnov, Tolčinskij - Vovčenko, Kodola, Voronin - Galimov, Ivanov, Porjadin - Grebenščikov, Iľjin, Cypľakov



Slovensko: Godla - Čerešňák, Ďaloga, Chovan, Koch, Bodák, Rosandič, Trška - Zuzin, Zigo, Lunter - Kudrna, Hrivík, Buček - Liška, Gríger, J. Sukeľ - Krivošík, M. Sukeľ, Šišovský - Kollár

tabuľka:



1. Švajčiarsko 2 1 1 0 0 9:5 5



2. Nemecko 2 1 0 1 0 7:7 4



3. Rusko 2 0 1 0 1 6:6 2



4. SLOVENSKO 2 0 0 1 1 4:8 1



Krefeld 9. novembra (TASR) - Hokejisti Slovenska prehrali aj vo svojom druhom zápase na Nemeckom pohári 2019. V sobotu podľahli olympijskému tímu Ruska 2:3 po predĺžení a v priebežnej tabuľke im patrí posledné štvrté miesto.Skóre otvorila "zborná" v závere prvej tretiny po góle Sergeja Tolčinského, v druhej tretine vyrovnal Adam Liška. V treťom dejstve poslal opäť Rusov do vedenia Vladislav Kodola, zápas však poslal do predĺženia Filip Krivošík. O triumfe Ruska rozhodol svojim druhým gólom v zápase Sergej Tolčinskij.Vo svojom poslednom zápase na tohtoročnom turnaji sa zverenci Craiga Ramsayho predstavia v nedeľu o 14.30 proti domácemu Nemecku.Prvý vážny zákrok v zápase musel vytiahnuť Tarasov po strele Ďalogu, Rusi odpovedali strelou Galimova. Slováci potom mali výhodu presilovej hry, bránku ohrozili po akciách Ďalogu i Kudrnu, nepresne mieril Buček. V početnej výhode mali potom šance aj ruskí hokejisti, Godla skvele zachránili betónom po strele Brjukvina a potom aj po strele Jermakova. V závere svižnej úvodnej tretiny zaujala strela Chovana od modrej čiary a následne príležitosť Rusov, ale obaja brankári podržali svoje tímy. No 49 sekúnd pred jej koncom sa dostal k puku Tolčinskij a na dvakrát prekonal Godlu - 1:0.Do druhej tretiny vstúpili lepšie Rusi, ale Godla zlikvidoval príležitosť Cypľakova. Vyrovnanie prišlo v 28. minúte, keď Jakub Sukeľ našiel Adama Lišku a slovenský útočník mieril presne - 1:1. Vzápätí mohol pridať ďalší gól Ďaloga, ale namieril tesne vedľa žŕdky. Prevaha Slovákov po vyrovnávajúcom góle narástla, ďalšie šance mali Trška, Krivošík a Šišovský. Rusi mohli udrieť v prečíslení 2 na 1, ale svoju šancu premrhali. Rovnako dopadli pri identickej akcii aj Slováci, Krivošík mieril vysoko nad bránku.Na začiatku tretej tretiny ponúkli Rusi krásnu kombinačnú akciu, po ktorej ich Kodola poslal do vedenia. Slováci mohli vyrovnať v presilovej hre, ale z početnej výhody vyťažili len nepresnú strelu Čerešňáka. Vyrovnanie mohla priniesť 52. minúta a strela Chovana, slovenský obranca však v dobrej pozícii mieril iba do brankára. V 56. minúte však Filip Krivošík poslal puk k žŕdke a upravil stav na 2:2. Predĺženie trvalo iba 44 sekúnd, po chybe Slovákov sa do úniku dostal Tolčinskij a rozhodol o triumfe Rusov.