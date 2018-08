Slováci neuspeli v rozplavbách na ME v Glasgowe

Na archívne snímke Tomáš Klobučník. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Daabousová vo voľnom programe bez finále, skončila 14.

Glasgow 5. augusta (TASR) - Z kvarteta slovenských plavcov sa v nedeľňajších rozplavbách na ME v Glasgowe nepodarilo postúpiť do semifinále ani jednému. Najlepší výsledok dosiahol na 200 m prsia Tomáš Klobučník, ktorého čas 2:14,04 min stačil na obsadenie 26. priečky. Do semifinále sa kvalifikovalo 16 plavcov.Jozef Beňo v tej istej disciplíne zaplával čas 2:18,33 min, ktorý mu vyniesol 32. pozíciu. Adam Černek na 100 m znak obsadil časom 57,83 s až 48. miesto a aj Laura Benková na 200 m v.sp. skončila už v rozplavbách, za 2:02,96 min ju klasifikovali na 36. mieste.Slovenská akvabela Nada Daabousová nepostúpila vo voľnom programe sólistiek na majstrovstvách Európy v Glasgowe do 12-členného finále. V nedeľňajšej kvalifikácii skončila so ziskom 78,9333 bodu na 14. mieste spomedzi devätnástich súťažiacich, z prvého miesta postúpila do finále Ruska Svetlana Kolesničenková (95,5333).Daabousovú čaká na kontinentálnom šampionáte ešte technická zostava.